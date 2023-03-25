mina cartoone
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 44
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
انا فنانة من مدينة باتنة هاوية في رسم الكاريكاتير الذي يعبر عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الجزائري والعالم باسره
اتمنى ان تتابعوني وكل امل ان تنال
رسوماتي ولو القليل من اعجابكم
كما اتمنى ان تتنابعو صفحتي على الفيس بوك والانستغرام ليصلكم كل جديد
رسوماتي اعجابكم
صفحتي في الفيس بوك
اتمنى ان تتابعوني وكل امل ان تنال
رسوماتي ولو القليل من اعجابكم
كما اتمنى ان تتنابعو صفحتي على الفيس بوك والانستغرام ليصلكم كل جديد
رسوماتي اعجابكم
صفحتي في الفيس بوك