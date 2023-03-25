رسم الكاريكاتير

mina cartoone

mina cartoone

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
44
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
انا فنانة من مدينة باتنة هاوية في رسم الكاريكاتير الذي يعبر عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الجزائري والعالم باسره
اتمنى ان تتابعوني وكل امل ان تنال
رسوماتي ولو القليل من اعجابكم :love::love::love::love::love::sneaky:
كما اتمنى ان تتنابعو صفحتي على الفيس بوك والانستغرام ليصلكم كل جديد


رسوماتي اعجابكم img031.jpg


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