حوار مع صانع محتوى [العدد6]:mina cartoon

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*هل ممكن أن نتعرف على @mina cartoone صانعة محتوى رسم الكاريكاتير؟
مرحبا بك اختي الفاضلة
انا مبدعة في رسم الكاريكاتير السياسي ورسومات الاطفال صانعة محتوى هادف في الفيس بوك بعنوان كاريكاتير مينا لدي العديد من الاعمال الهادفة التي تحمل في طياتها تغيير واقائع وسلبيات يعيشها المواطن الجزائري بالاظافة الى الاحداث العالمية التي يعيشها العالم من صراعات وحروب كلها اجسدها عبر الرسم الكاريكاتوري ...
*كيف اكتشفتي هذه الموهبة ومن قامك بدعمك؟اخبرينا عن الصعوبات التي تلقيتها في بداية مشوارك؟
اكتشفت موهبتي في سن 15 بدات الرسم الى ان تطورت واصبحت مبدعة في المجال
اما افكاري فاستنبطها من الواقع المعاش الذي تعيشه الاسرة الجزائرية مثل ارتفاع الاسعار و هيمنة القوي على الضعيف بالاظافة الى الاحداث اليومية من السلبيات التي تكاد تدمر هذا المجتمع وبدوري انا انشر الوعي عن طريق الرسومات لعل وعسى تحمل رسائلي هذه بعض الاسلوكات الايجابية بين اوساط مجتمعنا..
بالاظافة الى اني انجز قصص للاطفال الصغار ..هدفها انشاء جيل من العبارقرة عن طريق النصائع مثل قصة عاقبة الكسل انجزتها مؤخرا لكن للاسف لم انشرها لاني لا اعرف كيفية طريقة النشر للاسف الشديد
*يحتاج كل صانع محتوى الى مخزون ومنبع لا ينضب لأفكار ومواضيع المحتوى الذي يقدمه من اين تستلهم mina أفكارها?
طبعا اي انسان يتلقى صعوبات في حياته هذا شيء وارد
لكن اصراري وعزيمتي جعلاني اصر على ان اكون ناجحة رغم ان هناك من قال لي ان الرسم الكاريكاتوري السياسي صعب وفيه مشاكل لا حصر لها
لكن انا بدوري عبر الرسائل التي اوجهها عبر الرسم قد تكون توعوية وفقط مثل سلوكات سلبية في مواقع التواصل الاجتماعي او في الواقع مثل غلاء الاسعار على المواطن البسيط.
*ماهي أحلامك ومشاريعك التي تطمحينها لتحقيقها من خلال هذا المحتوى؟
احلامي كبيرة جدا وهي انني اريد ان انشا مجلة للاطفال الصغار في الجزائر
انا لا اريد ان انشرها خارج الجزائر اريد بصراحة ان انجزها في بلدي رغم ان بلدي لا تهتم للفن لكن يسعدني ان اكون اول مبدعة تصر ان تعمل في الجزائر لا اريد الهجرة بصراحة .اريد ان انجح في الجزائر وهذا ابسط مطلب لي .
صراحة منتدى اللمة الجزائرية
كلمة خاصة لمنتدى اللمة الجزائرية ومنتسبيه؟
صراحة منتدى اللمة الجزائرية اول منتدى يستقبل رسوماتي وشكرا لكل من يشجعني والف شكر لكل من يدعمني ولا انسى فضل هذا المنتدى وساستمر في الرسم هنا ان شاءالله
نشكركِ كثيرا استمتعنا كثيرا بهذا الحوار معك ونختم الموضوع ببعض رسوماتك الكاريكاتيرية:
متابعة ممتعة للجميع
مواصلة لسلسلة العم @فريد أبوفيصل
نواصل اليوم مع حوار شيق لصانعة محتوى صديقة لمنتدانا لديها موهبة رسم الكاريكاتير
نواصل اليوم مع حوار شيق لصانعة محتوى صديقة لمنتدانا لديها موهبة رسم الكاريكاتير
*هل ممكن أن نتعرف على @mina cartoone صانعة محتوى رسم الكاريكاتير؟
مرحبا بك اختي الفاضلة
انا مبدعة في رسم الكاريكاتير السياسي ورسومات الاطفال صانعة محتوى هادف في الفيس بوك بعنوان كاريكاتير مينا لدي العديد من الاعمال الهادفة التي تحمل في طياتها تغيير واقائع وسلبيات يعيشها المواطن الجزائري بالاظافة الى الاحداث العالمية التي يعيشها العالم من صراعات وحروب كلها اجسدها عبر الرسم الكاريكاتوري ...
*كيف اكتشفتي هذه الموهبة ومن قامك بدعمك؟اخبرينا عن الصعوبات التي تلقيتها في بداية مشوارك؟
اكتشفت موهبتي في سن 15 بدات الرسم الى ان تطورت واصبحت مبدعة في المجال
اما افكاري فاستنبطها من الواقع المعاش الذي تعيشه الاسرة الجزائرية مثل ارتفاع الاسعار و هيمنة القوي على الضعيف بالاظافة الى الاحداث اليومية من السلبيات التي تكاد تدمر هذا المجتمع وبدوري انا انشر الوعي عن طريق الرسومات لعل وعسى تحمل رسائلي هذه بعض الاسلوكات الايجابية بين اوساط مجتمعنا..
بالاظافة الى اني انجز قصص للاطفال الصغار ..هدفها انشاء جيل من العبارقرة عن طريق النصائع مثل قصة عاقبة الكسل انجزتها مؤخرا لكن للاسف لم انشرها لاني لا اعرف كيفية طريقة النشر للاسف الشديد
*يحتاج كل صانع محتوى الى مخزون ومنبع لا ينضب لأفكار ومواضيع المحتوى الذي يقدمه من اين تستلهم mina أفكارها?
طبعا اي انسان يتلقى صعوبات في حياته هذا شيء وارد
لكن اصراري وعزيمتي جعلاني اصر على ان اكون ناجحة رغم ان هناك من قال لي ان الرسم الكاريكاتوري السياسي صعب وفيه مشاكل لا حصر لها
لكن انا بدوري عبر الرسائل التي اوجهها عبر الرسم قد تكون توعوية وفقط مثل سلوكات سلبية في مواقع التواصل الاجتماعي او في الواقع مثل غلاء الاسعار على المواطن البسيط.
*ماهي أحلامك ومشاريعك التي تطمحينها لتحقيقها من خلال هذا المحتوى؟
احلامي كبيرة جدا وهي انني اريد ان انشا مجلة للاطفال الصغار في الجزائر
انا لا اريد ان انشرها خارج الجزائر اريد بصراحة ان انجزها في بلدي رغم ان بلدي لا تهتم للفن لكن يسعدني ان اكون اول مبدعة تصر ان تعمل في الجزائر لا اريد الهجرة بصراحة .اريد ان انجح في الجزائر وهذا ابسط مطلب لي .
صراحة منتدى اللمة الجزائرية
كلمة خاصة لمنتدى اللمة الجزائرية ومنتسبيه؟
صراحة منتدى اللمة الجزائرية اول منتدى يستقبل رسوماتي وشكرا لكل من يشجعني والف شكر لكل من يدعمني ولا انسى فضل هذا المنتدى وساستمر في الرسم هنا ان شاءالله
نشكركِ كثيرا استمتعنا كثيرا بهذا الحوار معك ونختم الموضوع ببعض رسوماتك الكاريكاتيرية:
متابعة ممتعة للجميع
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