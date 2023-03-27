مدينة يابوس الجزائرية السورية

آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ وٌبًرکْآتٌهّ



--من التاريخ المخفي للجزائر....



ثمة قصة خفية لليبوسيين والعموريين (الأموريين)في الجزائر..واليبوسيين والعموريون هم أبناء عمومة للكنعانيين والفنيقيين، بلدة يابوس في خنشلة، يابوس عاصمة العرب الكنعانيين الأولى، أقاموا فيها كيانهم السياسي الأول قبل أكثر من أربعة آلاف عام على الأرض التي يمتد عليها اليوم حي سلوان وأجزاء من البلدة القديمة من القدس وبلدة عمورة في الجلفة والعامرية في عين تموشنت وجبال العمور في الاغواط والعمارنة في بلعباس ومثيلاتها في منطقة القبايل كلها مشتقة من العموريين كذلك.وكل أسماء العائلات المشتقة من جذر عمر كعمور وعمار وعميروش والأميرالية مشتقة من العمورويين وكل قبايل العمور في البلدان المغاربية اليبوسيين والأموريين موضوعان لا يقلان تشويقا عن موضوع الفنيقيين في الجزائر!..

يبوس بخنشلة ليس صدفة فيابوس هو الإسم الأول للقدس واليبوسيين هم أول من أسسها وكان ذلك في عهد إبراهيم عليه السلام وقد نزل ضيفا عندهم