سلسلة اكتشف الرقم السري == العدد السابع ==

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فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي ​

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18 ​