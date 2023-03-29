سلسلة اكتشف الرقم السري == العدد السابع ==

جليلوس

جليلوس

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية .

كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الرابع

لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :



Untitled-1.gif



images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

رقمين من 1 الى10

ورقمين من 11 الى 20

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :



Untitled-1.png

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي


images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



 
جليلوس

جليلوس

:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,779
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
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