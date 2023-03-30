اليوم السادس من شهر الصيام والقيام

شهر رمضان شهر مبارك كريم فيه سر عظيم – وجوب الصيام، والصوم من أركان الإسلام الخمسة، وهو الشهر التاسع من السنة الهجرية. شهر شعبان وقبل شهر شوال. وسبب تسميتها صيام من يصومها من الحر الشديد والجوع، وقد قيل باسمها أنها تتزامن في كثير من الأحيان مع وقت رمادا وهو زمن الحر الشديد في العرب. شبه الجزيرة، أو لأنها تشفي الذنوب، أي تحرقها ويكفر عنها بالحسنات الصالحة، وفي هذا الوقت تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتقييد الشياطين، وهذا هو الشهر الذي فيه. الله سبحانه وتعالى يحرر عباده من النار أكثر من أي شهر آخر، وهذا هو الشهر الذي تستجاب فيه الصلوات وتقبل الطاعة، فتبارك صباحه، وبارك يومه ومبارك. هي ليلته.