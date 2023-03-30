سلسلة إكتشف الرقم السري == العدد الثامن ==

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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية .

كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الرابع

لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :

Untitled-1.gif

images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

رقمين من 1 الى10

ورقمين من 11 الى 20

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :

Untitled-1.png

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,588
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سؤال االيوم هو :

2 أرقام من 0 الى 10

1 ورقم من 11 الى 20

و 2 أرقام من 21 الى 30

 
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