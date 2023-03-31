هيا بنا نؤمن ساعة { للصائم دعوة }

لقد منَّ الله على عباده المؤمنين من هذه الأمة المباركة بمنن كثيرة، فكان منها ما هو عام لهم، ولمن سبقهم من الأمم، وكان منها ما اختصهم به من خصائص، وفضائل، ومن هذه الخصائص العظيم: شهر رمضان المبارك؛ الذي جاء في فضله نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله -ﷺ-؛ ومن هذه الفضائل أن الله -سبحانه- جعل فيه للصائم دعوة مستجابة عند فطره وذلك في كل يوم من أيام صيامه فرضًا كان أو نفلًا.

لقد منَّ الله على عباده المؤمنين من هذه الأمة المباركة بمنن كثيرة، فكان منها ما هو عام لهم، ولمن سبقهم من الأمم، وكان منها ما اختصهم به من خصائص، وفضائل، ومن هذه الخصائص العظيم: شهر رمضان المبارك؛ الذي جاء في فضله نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله -ﷺ-؛ ومن هذه الفضائل أن الله -سبحانه- جعل فيه للصائم دعوة مستجابة عند فطره وذلك في كل يوم من أيام صيامه فرضًا كان أو نفلًا. ​