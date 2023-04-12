اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,039
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
أراد الله أن يرسل ملكه جبريل عليه السلام بالوحي العظيم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حالة عبادة، وهي أفضل حالة عند الله تعالى ليمن عليه صلى الله عليه وسلم، ويعلمه ما لم يعلمه عن خالق الإنسان والعبادة اسم يليق بفعل كل ما يحب الله تعالى ويرضاه؛ قال ابن تيمية رحمه الله: "تتضمن العبادةُ الذلَّ لله بغاية المحبة له"؛ (فتاوى ابن تيمية).
 
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