الشهيد زدور ابراهيم

أنه محرر بيان اول نوفمبر وأول طالب مناضل وشهيد خريج الأزهر الشريف في سبتمبر 1953 وحامل شهادة ليسانس حافظ لكتاب الله ويتكلم أكثر من خمسة لغاة هو "زدور ابراهيم القاسم المهاجي" من مواليد وهران في 2 فبراير 1923 ابن الشيخ ابطيب المهاجي احد أبرز علماء وهران اعتقل في 6 نوفمبر 1954 من طرف الاستعمار الفرنسي وقتل تحت التعذيب في مراكز مديرية حماية الإقليم بكل من وهران والجزائر أسبوعا فقط بعد اعتقاله وجدت جثته بواد الحميز بالعاصمة كان شاعرا وصحفيا حيث كتب عدة مقالات بأسماء مستعارة منها عبد الرزاق الجزائري ربي يرحم الشهيد