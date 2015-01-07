

تعريف شخصيات تاريخية للسنة الثانية 2 ثانوي





1ـ وودرو ويلسن "طوماس ولسن"(1856- 1924) :رئيس الو م أ بين عامي 1913 و 1921 ، أدخلبلاده الحرب العالمية الأولى في سنة 1917 إلى جانب دول الوفاق ، اشتهر بمبادئه 14 التي تأسست عليها عصبة الأمم .



2 ـ ونستون تشرشل (1874- 1965 ) : رئيس وزراء بريطانيا 1940-1945و1951-1955.قاد بلاده إلي النصر في الح ع 2 تحصل على جائزة نوبل للآداب.شارك إلى جانب روزفلت في الإعداد للميثاق الأطلسي أوت 1941.



3 ـ هاري ترومان : (1972-1884)رجل سياسي أمريكي و رئيس الو م أ خلفا لفرا كلين روزفلت من 1945_ 1953 و صاحب القرار الذي ينص بقنبلة هيروشيما و نكازاكي و هو الذي تدخل فيالحرب الكوبية 1950 و من مساهمي قيام الدولة اليهودية و صاحب مشروع ترومان في 12مارس 1947 .



4 ـ فرانكلين روزفلت : (1882-1945)شخصية سياسية أمريكية أنتخبرئيسا للوم أ لثلاث فترات متتالية من 1933*1945 حضر عدة مؤتمرات منها يالطاساهم في وضع الميثاق الأطلسي 14 أوت 1945 .



5 ـ دوايت إيزنهاور : (1969-1860) رجل سياسي و عسكري أمريكيورئيس اللوم أ بين 1953*1961 بعد ترومان. أول قائد لحلف الناتو في 1949وساهم في الحرب الكورية . وصاحب مشروعإيزنهاور 05 جانفي 1957 الذي ينص على مساعدات اقتصادية للشرق الأوسط .



6 ـ جورج مارشال(1880 ـ 1959 ) :رجل سياسي أمريكي و وزيرالخارجية الأمريكية, صاحب مشروع مارشال 5 جوان 1947 الذي ينص على تقديم مساعداتاقتصادية لأوروبا .



7 ـ رونالد ريغان (1911- 2004) :رجل سياسي و زعيم أمريكي رئيس اللوم أ بين1981*1989 صاحبمشروع حرب النجوم. تميزت فترة حكمه في الحرب الباردة بداية نهاية الصراع بين المعسكرين



8 ـ جورشبوش الأب :رجل سياسي أمريكي و زعيم أمريكي رئيس اللوم أ 1989*1993 حضر مؤتمر مالطا مع غوربا تشوف عرفتفترة حكمه بتدخل اللوم أ في عدة مناطق لحرب الخليج الثانية 26 فيفري 1991 وصاحبفكرة النظام الدولي الجديد .



9 ـ ريتشارد ينكسون (1994-1913 ):رجل سياسي أمريكي و رئيس اللوم أ من 1969*1974 وقع معالإتحاد السوفياتي اتفاقية سالت 1 ـ 1972 .



10 ـ كنيدي جون، "فيتزجيرالد " ( 1917- 1963) : رجل سياسي أمريكي ورئيس اللوم أ بين 1961*1963 وقع مع مع الإتحاد السوفياتي معاهدة خطر التجاربالنووية اغتيل بإطلاق النار في 22 نوفمبر 1963 .



11 ـ ماك ارتر (دوغلاس ): (1880-1964) : جنرال أمريكي. قائد الجيش الأمريكي و الحلفاء في المحيط الهادي زمن الحرب ع 2 (1941-1945) كما قاد القوات الأمريكية في كوريا 1950. هدد بقصف الصين بالقنبلة الذرية، فأقاله الرئيس ترومان 11 أفريل 1951.



12 ـ هنري كيسنجر :سياسي امريكي (ألماني الاصل) وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد نيكسون و جيرالد فورد. حامل جائزة نوبل للسلام بعد مساهمته في وقف حرب الفيتنام 1973 يعتبر مهندس إتفاقية السلام المصرية الأسرائيلية (كام ديفيد) 1979.





شخصيات الإتحاد السوفياتي :



13 ـ جوزيف ستالين (1879-1953):رجل سياسيسوفياتي و رئيسه بعد توليه منصب الأمين العام للحزب الشيوعي تميزت فترة حكمه بتوترشديد و الحدة في العلاقات الدولية أدت إلى ظهور عدة أزمات توفي في 1953/05/03



14 ـ جدانوف أندري الكسندروفيتش (1896 ـ 1948) :زعيم سوفياتي و أحد كبار قادة الإتحاد السوفياتيالشيوعي و هو من وصف المعسكر الغربي بالإمبريالية و صاحب فكرة مكتب الكومنفورم1947/10/06و مبدأ جدانوف 1947/09/22



15 ـ مولوتوف :سوفياتي شيوعي ووزير خارجيةالإتحاد السوفياتي سنة 1949 صاحب فكرة إنشاء منظمة الكوميكون 1949/01/25



16 ـ بريجنيف ليونيد اليتش : رجل دولة وماريشال سوفييتي خلف خروتشوف على رأس الاتحاد السوفييتي اشتهر بالمبدأ المعروف باسمه( مبدأبريجنيف) كانوراء العديد من التدخلات العسكرية السوفييتية في الخارج مثل: ربيع براغ 1968 ـ دعم الثوار الماركسيين في العالم ـ غزو أفغانستان …



17 ـ بولغالين :زعيم سوفياتي أحد كبار قيادة الحزب السوفياتي في الإتحاد وتولى القيادة بعد وفاة ستالين و أحد القيادة الثلاثية المعتدلة تميزت العلاقات فيعهده بالإعتداله تجاه الصراع ضد الغرب الرأسمالي و أحد دعاة التعايش السلمي



18 ـ مالينكوف :زعيم سوفياتي و أحد كبار الحزب الشيوعي تولى قيادة الإتحاد بعدستالين مع القيادة الثلاثية تميزت العلاقات في عهده بإعتداله و هو أحد دعاة التعايشالسلمي و التفاهم



19 ـ خروتشوف نيكيتا (1894- 1971):زعيم سوفياتي رئيس الإتحاد أحد القيادةالمعتدلة و هو من أرسى الدعائم الأولى لسياسة التعايش السلمي و الانفراج الدولي

20 ـ غورباتشوف ميخائيل (1931) :رجل سياسي و زعيم سوفياتي و أمين عام الحزب الشيوعي سنة 1985 ورئيس الإتحاد 1988 و قد جاء بإصلاحات غلاستنوست و بروسترويكا لإصلاح الإتحادالسوفياتي و هو الذي ساهم بإسقاط الإتحاد و تفككه في مؤتمر مالطا 1989/12/04.03.



21 ـ أحمد سوكارنو (1901-1970) :سياسي و زعيم أندونيسي ، تزعم حركة تحرير بلاده ضد الهولنديين بعد الحرب العالمية الثانية تولى رئاسة أندونيسيا إلى 1967 ، منضم مؤتمر "باندونغ" 1955 و أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز .





22 ـ ونستون تشرشل (1874- 1965) : رئيس وزراء بريطانيا لفترتين(1940-1945) و (1951- 1955) ، ساهم في صعود بلاده أمام ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو صاحب مصطلح "الستار الحديد" للدلالة على انقسام أوربا إلى معسكرين .





الوحدة الثانيـــــــــــــــــــ ة :





23 ـ مصالي الحاج 1898 ـ 1974:زعيم التيار الاستقلالي و أول من طالببهرمز للوطنية والتحرر في الشمال الإفريقي، مؤسس نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب ثم حركة الانتصار للحريات الديمقراطيةغير أن موقفه كان سلبيا من الثورة؟



24 ـ فرحات عباس 1899 ـ 1985 :أول رئيس للحكومة المؤقتة 1958 احد قادة التيار الإدماجي شارك في صياغة بيان فيفري 1943 التحق بالثورة سنة 1956 أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري



25 ـ أحمد بن بلة : 1918 ... أول رئيس للجزائر المستقلة 1962 – 1965 مناضل في حزب الشعب و حركة ا ح د ترأس المنظمة الخاصة احد مفجري الثورة التحريرية تم اعتقاله في عملية القرصنة الجوية الشهيرة 1956.



26 ـ بن يوسف بن خدة : 1923- 2003:رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية من 1961 – 1962 مناضل في حزب الشعب و حركة ا ح د



27 ـ مصطفى بن بلعيـد 1917- 1956 : مناضل في حزب الشعب و حركة ا ح د عضو لجنة 22 و لجنة 6 قائد الولاية الأولى القي عليه القبض وسجن بقسنطينة أستشهد في 22 مارس 1956.



28 ـ ديدوش مـراد :1927- 1956: انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1943 ساهم في تكوين المنظمة السرية من مفجري الثورة عين قائدا للولاية الثانية،قاد معركة قرب قرية سمندو في ولاية سكيكدة في 18 جانفي 1956.



29 ـ زيغود يوسف : (( 1956 - 1921 مناضل بحزب الشعب وعضوالمنظمةالخاصةو اللجنة الثورةللوحدةو العملمن مفجري الثورةنظمھهجوم 20 أوت 1955عضوابالمجلس الوطني للثورةالجزائر 25 سبتمبر 1956



30 ـ محمد بوضياف 1919- 1992 :انضم إلى صفوف حزب الشعب ثم عضوا في المنظمة السرية عضو مجموعة 22 اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة 22 أكتوبر 1956 إلى غاية وقف إطلاق النار استدعي لينصب رئيسا 1992 توفي مقتولا سنة 1994



31 ـ كريم بلقاسم 1922- 1970:مناضل بحزب الشعب منذ 1947 و عضو مجموعة 6 كان احد مفجري الثورة و قاد العمليات في منطقة القبائل



32 ـ رابح بيطاط 1925- 2000:ناضل في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهو عضو في مجموعة 22 ومجموعة 9 اعتقل سنة 1955 و بعد وقف إطلاق النار أطلق سراحه تولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى غاية 1990 .



33 ـ حسين ايت احمد 1926:انضم إلى صفوف حزب الشعب وعند إنشاء المنظمة الخاصة كان من ابرز عناصرها انتقل إلى القاهرة رفقة محمد خيضر 1951 واعتقل في حادثة اختطاف الطائرة .



34 ـ محمد خيضر 1912- 1967:انخرط في صفوف نجم شمال أفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري لجا إلى القاهرة 1951 وأصبح مندوبا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم احد عناصر المنظمة الخاصة وكان من بين المختطفين في حادثة الطائرة .1956



35 ـ عبد الحميد بن باديس 1889 - 1940 :ولد بقسنطينة، تابع دراسته بتونس ف

جامعة الزيتونة و بعد عودته للجزائر انخرط في العمل الوطني وأسس سنة 1931 "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " رائد حركة الإصلاح و غرس القيم والثوابت الوطنية - الإسلام –العروبة



36 ـ العربي بن مهيـدي 1923-1957:ولد بضواحي عين مليلة عين قائد للولاية

الخامسة وهران أشرف على إضراب السبعة أيام بالعاصمة،ألقي عليه القبض في 23 فيفري 1957 بمدينة الجزائر أستشهد بالسجن تحت التعذيب يوم 03 مارس 1957.



37 ـ الشاذلي بن جديد : 1929 - شارك في الثورة .عضو مجلس الثورة سنة 1965 ورئيسا للجزائر مابين 1979 - 1992 عرفت فترته الكثير من الاضطرابات وفي عهده أقرت التعددية السياسية في الجزائر...



38 ـ هواري بومدين (محمد بوخروبة) 1932- 1978:مناضل ورجل دولة قائد الولاية الخامسة 1958 ثم قائدا الأركان 1960. وزير للدفاع بعد استقلال الجزائر. نظم العملية التي أطاحت ببن بله والتي حملت اسم التصحيح الثوري في 19 جوان 1965. و أصبح رئيسا للدولة و مرسي أسسها السياسة و الاجتماعية و الاقتصادية اشتهر بنشاطه في إطار حركة عدم الانحياز و أحد أقطابها توفي في27 ديسمبر 1978



39 ـ محمد البشير الإبراهيمي 1889-1965 :من أعلام الفكر والأدب في الجزائر عضو جمعية العلماء و نائب في رئاسة الجمعية ثم ترأس الجمعية بعد وفاة ابن باديس توفي سنة 1965 .



40 ـ الأمير خالد (1875-1836):حفيد الأمير عبد القادر شارك الحرب العالمية الأولى في الجيشالفرنسي ومؤسس رابطة النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية الأولى والتيمثلت تيار المساواة.



41 ـ الأمير عبد القادر الجزائري :هو عبدا لقادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة 1807 مونشأ وتعلم في غرب الجزائر لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية (ما بين 1832- 1847)قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته.



42 ـ عبد الرحمان فارس :ولد في 30 جانفي 1911، مع إندلاع الثورة حالت فرنسا استغلاله لمواجهة الثورة لكنها فشلت، إستقر سنة 1956 بفرنسا كان له دور في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، عين على رأس الهيئة التنفيذية المؤقتة (مارس- سبتمبر 1962).



43 ـ عبان رمضان :عضو في المنظمة الخاصة. لعب دورا مهما في إعداد ميثاق الصومام. صاحب فكرة (أولوية الداخل على الخارج و اولوية العمل السياسي على العسكري). قتل في 26 ديسمبر بالمغرب .



44 ـ أحمد توفيق المدني :عضو في جمعة العلماء. وزير الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقة.



45 ـ محمد شعباني :من المساهمين الأوائل في الثورة. كان مساعدا للعقيد سي الحواس بالولاية السادسة (الصحراء)ثم رئيسا لها بعد استشهاد سي الحواس .قتل في بداية الاستقلال.



46 ـ علي كافي :شارك في هجوم شمال قسنطينة 1955، و في مؤتمر الصومال 1956. سفير الجزائر بعد الاستقلال في سوريا، لبنان، العراق. عين عضوا في المجلس الأعلى للدولة سنة 1992. ثم رئيسا له بعد إغتيال بوضياف.



47 ـ محمد بولوزداد (1927-1957) :انخرط في صفوف حزب الشعب 1943، قيادي في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، أول رئيس للمنظمة الخاصة (فيفري 1947) ثم خلف ايت أحمد نتيجة لمرضه.



48 ـ الأمين زروال :رئيس الجزائر في المرحلة الانتقالية 30جانفي 1994. أنتخب رئيسا للجمهورية في 16 نوفمبر 1995. انسحب من السلطة 1996 .



49 ـ عبد العزيز بوتفليقة :وزير الخارجية من 1963إلى 1979 أنتخب في 16 أفريل 1999رئيسا للجمهورية الجزائرية، ارتبط اسمه بمشروع الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية تجنبا حقن دماء الجزائريين.



شخصيات فرنسية :



50 ـ شارل ديغول 1890 ـ 1970 :سياسي وجنرال فرنسي مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958 .حاول ضرب الثورة بسياسته التي جمعت بين القمع والإغراء ومحاولة الاختراق وأخيرا وقع اتفاقيات ايفيان مع جبهة التحرير الوطني. مما أنقذ فرنسا. توفي سنة 1970



51 ـ جاك سوستال 1912 :عين واليا عاما على الجزائر سنة 1955 و هو صاحب مشروع سوستال نصب نفسه مدافعا عن "الجزائر الفرنسية" وسياسة الإدماج عينه ديغول سنة 1958 بوزارة الإعلام ثم الوزارة المنتدبة للصحراء.



52 ـ ليون بلوم : 1872 ـ 1950 :سياسي فرنسي، عضو الحزب الاشتراكي رئيس حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية (1936 ـ 1937). اشتهر بإصلاحاته التي حملت شعار: "الخبز، الأمن، الحرية صاحب المشروع الإدماجي الذي يجمعه مع الوالي العام الفرنسي في الجزائر- موريس فيوليت - المعروف بمشروع بلوم ـ فيوليت.



53 ـ بيير مانديس فرانس (1907-1982) :رئيس حكومة فرنسا 17 جوان 1954 إلى 5 فيفري 1955.



54 ـ إدغارفور (1908-1988) :رئيس حكومة فرنسا من 23 فيفري 1955 إلى 24 جانفي 1956.



55 ـ غي مولي (1905- 1975):رئيس حكومة فرنسا 30جانفي 1956 إلى 21ماي 1957.



56 ـ موريس بورجيس مونوري (1914-1993) :رئيس حكومة فرنسا12 جوان 1957 إلى 30سبتمبر 1957.



57 ـ فيلكس غايارا (1919-1970) : رئيس حكومة فرنسا من 6 نوفمبر 1957 إلى 11 أفريل 1958.



58 ـ بيير بفليملان ( 5 فيفري 1907- ):رئيس حكومة فرنسا من 13 ماي 1958 إلى 28 ماي 1958.



59 ـ جاك ماسو (5 ماي 1908)عسكري محترف شارك في تحرير فرنسا من الألمان في الحرب ،قائد الفرقة العاشرة للمظليين ،شارك في تمر د13ماي 1958.



60 ـ ما رسيل بيجار (نوفمبر 1916) :شارك في حرب الهند الصينية ،بعد هزيمة الفرنسيين ديان بيان فو انتقل الى الجزائر للمشاركة في إخماد الثورة ، كلف نهاية 1956بالقضاء على معركة الجزاج ئر ولعب دورا كبيرا في تعذيب الجزا ئريين(المناضلين والفدائيين).



61 ـ فرانسوا ميتران (1916-1996):رجل سياسي فرنسي رئيس الجمهورية الفرنسية لفترتين رئا سيتين(1981-1995)تولى حقيبة وزارة الداخليةمع اندلاع الثورة 01-نوفمبر 1954.





62 ـ المارشال بيتان ( فيلب) :رجل عسكري وسياسي فرنسي رئيس حكومة (فيشي)العميلة للالمانمنجوان1940-1945تاريخ تحرير فرنسا من النازية .توفي في السجن1951.



63 ـ جورج بومبيدو :رئيس فرنسا 1969-1974 خلف ديغول. ترئس الوفد الفرنسي المفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية 1961 في سويسرا قبل الوصول إلى إتفاقية ( إفيان).



64 ـ شال موريس (1905-1979) :جنرال إستدعاه (ديغول) لقيادة الجيش الفرنسي بالجزائر 1959، صاحب فكرة الخطوط المكهربة على الحدود الغربية و الشرقية للجزائر، مع بداية المفاوضات الجزائرية الفرنسية إنقلب على ديغول 22 افريل 1961 حكم عليه في 1 جوان ب 15 سنة سجنا، أطلق سراحه في 1966 بعوف من ديغول.



65 ـ راوول سالان (1899-1984) :جنرال فرنسي، شارك في حرب فرنسا في الهند الصينية، من معارضي إستقلال الجزائر، شارك في إنقلاب الجنرالات أفريل 1961 ضد ديغول مع جوهو، زيلر، شال، دخل العمل السري بتأسيس (المنظمة العسكرية السرية)ن سجن في أفريل 1962 إلى غاية جوان 1968.





الوحــــــــــــــدة الثالثــــــــــــــة :



66 ـ المهاتما غاندي 1869 ـ 1948 :داعية وطني و زعيم هندي نضال ضد الوجود البريطاني و اشتهر باستخدام أسلوب اللاعنف في نضاله . اغتيل من طرف متطرف هندوسي عام 1948.



67 ـ جواهر لالا نهرو 1889 ـ 1964 :رجل سياسة هندي و تلميذ غاندي من صانعي استقلال الهند شغل منصب الوزير الأول (1947 ـ 1964) و كان من ابرز أقطاب حركة عدم الانحياز .



68 ـ محمد علي جناح 1876 ـ 1948 :مناضل تحرري وسياسي باكستاني ناضل لتحرير شبه القارة الهندية من الوجود البريطاني و كان شريكا لغاندي ونهرو عمل على الانفصال عن الهند قي اطار دول باكستان سنة 1947 التي اصب حاول رئيس لها .



69 ـ هوشي منه 1890 ـ 1969 :مؤسس الحزب الشيوعي الفيتنامي قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من 1946 ثم تزعم الحرب ضد الحكومة العميلة في الفيتنام الجنوبي وضد الولايات المتحدة عام 1960 وانتهت بانتصار الشماليين وانسحاب الو.م.أ وتوحيد البلاد رسميا عام في أفريل1975



70 ـ جمال عبد الناصر 1918 ـ 1970 :انظم لتنظيم الضباط الأحرار الذي اطاح بالملك فاروق1952 أصبح رئيسا للجمهورية عام 1956 من أهم انجازاته تأميم قناة السويس و بناء السد العالي في عهد كانت هزيمة حرب 1967توفي سنة 1970 .



71 ـ أرنستو شي غيفارا 1928- 1967 :طبيب و ثوري ماركسي من أصل أرجنتيني شارك في الثورة الكوبية إلى جانب كاسترو 1956 ـ 1959 حاول التأسيس لثورة شاملة في أمريكا اللاتينية ضد الهيمنة الأمريكية و الموالين لها . أصبح رمزا عالميا . قتل في بوليفيا سنة 1967



72 ـ فيدال كاسترو 1926 :ثائر و سياسي كوبي - قاد الثورة ضد - باتيستا - قوبلت سياسته بالعداء من طرف الولايات المتحدة التي حاولت الإطاحة به - عملية خليج الخنازير 1961 - تقارب مع السوفيت مما أدى إلى وقوع أزمة الصواريخ 1962 . كان صديقا مقربا للجزائر في عهد هواري بومدين



73 ـ باتريس لومومبا 1925 ـ 1961 :سياسي كنغولي ناضل من أجل استقلال بلاده عن الاستعمار البلجيكي و أصبح وزيرا أولا بعد الاستقلال 1960 سعى من اجل استعادة السيادة على إقليم كاتنغا الغني بالثروات الطبيعية . اغتيل 1961 وتتهم المخابرات الأمريكية بمقتله.



74 ـ ياسر عرفات 1929 – 2004 :رمز لحركة النضال الفلسطيني و أحد مؤسسي حركة فتح و قائدها العام منذ 1969 اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات الملقب "ابو عمار" حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب 1996 توفي في ظروف غامضة في نوفمبر 2004



75 ـ الجنرال جياب : عسكري فيتنامي من أهم أبطال الثورة الفيتنامية، صاحب خطة معركة ديان بيان فو التي هزم فيها فرنسا بتاريخ 7 ماي 1954.



76 ـ بيل كلينتون : 1946- رئيس الو م أ من 1992 إلى 1999 في عهده أنشئت المنظمة العالمية للتجارة ، ساهم في الاتفاق بين ربين و عرفات.

77 ـ جيمي كارتر :1924- رئيس الو م أ من 1976 إلى 1979، له الفضل في إقناع أنور السادات بتوقيع إتفاقية كامب دايفد 1978.



78 ـ بلغور جيمس ارثر : [1848-1930] سياسي بريطانـي محافظ و ذو ميول صهيونية صاحب تصريـــح 2 نوفمبر 1917 و شغل منصب وزير خارجية بريطانيا .



79 ـ تيودور هرتزل : كاتب و صحفي يهودي، ولد بالمجر، مؤسس الحركة الصهيونية سنة 1897.



80 ـ باتيستا :زعيم و سياسي من أمريكا اللاتينية، نشط قي الحزب الشيوعي الكوبي بعد الحرب العالمية الثانية و خلال الحرب الباردة.



81 ـ أنور السادات :رئيس مصر 1970-1981.من زعماء ثورة جويلية ضد الملك فاروق.قرب مصر من الغرب .زار القدس 1977.ابرم

اتفاقية (كام ديفيد) مع إسرائيل 1979.قتل في استعراض عسكري 6أوت1981.خلفه حسني مبارك.



82 ـ صدام حسين :صدام حسين عبد المجيد التكريتي نائب رئيس الجمهورية من 1968 إلى 1979 رئيس جمهورية العراق من 1979 إلى 2003، قبض عليه في 13 سبتمبر 2003، تمت محاكمته و إعدامه في 30ديسمبر 2006.





83 ـ دايان موشي : 1915-1981 جنرال و سياسي إسرائيلي قائد للأركان 1953-1958 و وزير للخارجة 1977-1979.



84 ـ بيغن مناحيم : 1913-1992 : سياسي إسرائيلي من أصل بولندي، شغل رئيس للوزراء من 1977-1983 كان من الموقعين على اتفاقية السلام مع السادات 1978.

85 ـ مئير غولدا : 1898-1978: سياسية إسرائيلية روسية الأصل عملت رئيسة للوزراء من 1969-1978، كما تقلدت قبل ذلك عدة مناصب منها الخارجية.



86 ـ دافيد بن غوريون : [1886-1973]أول رئيس وزراء إسرائيل(1948-1953ثم1955-1963. من مؤسسي دولة إسرائيل درس التوراة و هو من يهود بولونيا يتكلم لغة اليادش .



87 ـ اسرة رومانوف :عائلة ليتوانية استقرت في روسيا و حكمت من [1613-1917] أسقطتها الثورة الاشتراكية



88 ـ سيسل رودس : [1853-1902] شخصية مالية و سياسية استعمارية من بريطانيا

و أسس عدة شركات لاستخراج الماس و الذهب في جنوب أفريقيا .



89 ـ ديلسيس فردينارد :[1805-1874] سياسي و دبلوماسي فرنسي كان له الفضل في شق قناة سويس و بدا في شق قناة بانما دون ان يكملها .



90 ـ اتلي كليما :رئيس وزراء بريطانيا بعد تشرشل [1945-1951] .شارك في مؤتمر (بوتسدام)أوت1945.



91 ـ أدولف هتلر :[1899-1945] مؤسس ألمانيا النازية ، و أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية-



92 ـ نيفيل تشميرلين :[1869-1940] سياسي و رجل دولة بريطاني تولى رئاسة الوزراء سنة 1937 حتى 1940.



93 ـ احمد بلفريح :ولد سنة 1908،مؤسس حزب الاستقلال المغربي سنة 1944 وفقه علال الفاسي وعين وزير خارجية للمغرب في قترة [1956-1958] ​