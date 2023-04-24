تهنئة بمناسبة عيد الفطر 1444 - 2023

يستبشر المسلمون في جميع أنحاء العالم بقدوم عيد الفطر المبارك الذي يصادف نهاية شهر رمضان. وفي العيد، يبدأ الكثير من الناس بالصلاة ، ثم يقيمون التجمعات في المسجد، ويقدمون الصدقات للفقراء، ويصنعون وجبات العيد، ويقدمون الهدايا للأقارب وأفراد الأسرة. ويتبادلون التهاني والتبريكات بين بعضهم بالمناسبة اتقدم الى جميع الزملاء و الزملات في المنتدى باحر التهاني سائل الله ان يعيده علينا وعليكم اعوام و اعومام ان شاء الله عسى أن تسقط عليك نعمة الله مثل قطرات المطر وتختفي كل مشاكلك مثل نفخة من الدخان. احرص دائما على الإيمان بالله. عيدكم مبارك

وكل عام وانتم وجميع افراد العائلة والامة الاسلامية بالف خير