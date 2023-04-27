تكريم خاص {شهر رمضان المبارك}

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,759
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نشكر كل من شارك معنا في شهر رمضان المبارك وساهم في تنشيط اللمة

نشكر كل من نشط المسابقات والسلاسل الرمضانية

@Oktavio_hinda عن مسابقتها للألغاز الممتعة
@الامين محمد و @ريحـان عن المسابقة الثقافية والمسابقة الدينية
@جليلوس عن تنشيطه لسلسلة الرقم السري

نكرمكم بوسام

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العم @فريد أبوفيصل
لاشرافه وحرصه الشديد لنجاح وتنشيط اللمة في رمضان.

كل شخص كانت له لمسة من المواضيع الرمضانية هذه السنة:

@سعد606
@إلياس
@ذكريات
@حفياد آدم
@روحٌـ👀ـتائهةـ
@جليلوس
@Oktavio_hinda
@*amani*
@Adem4dz
@ريحـان


نكرمكم بوسام

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,757
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بلا مزية اختي السلطانة واجبي قمت بيه
و اعترف بالتفريط
لكن القادم اجمل

اللمة غالية و اهلها غاليين

فريد راهم يقولوا العم فريد وقيلا كبرت هههههههه
 
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