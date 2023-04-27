تكريم خاص {شهر رمضان المبارك}

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,759
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نشكر كل من شارك معنا في شهر رمضان المبارك وساهم في تنشيط اللمة
نشكر كل من نشط المسابقات والسلاسل الرمضانية
@Oktavio_hinda عن مسابقتها للألغاز الممتعة
@الامين محمد و @ريحـان عن المسابقة الثقافية والمسابقة الدينية
@جليلوس عن تنشيطه لسلسلة الرقم السري
نكرمكم بوسام
العم @فريد أبوفيصل
لاشرافه وحرصه الشديد لنجاح وتنشيط اللمة في رمضان.
كل شخص كانت له لمسة من المواضيع الرمضانية هذه السنة:
@سعد606
@إلياس
@ذكريات
@حفياد آدم
@روحٌـ👀ـتائهةـ
@جليلوس
@Oktavio_hinda
@*amani*
@Adem4dz
@ريحـان
نكرمكم بوسام
آخر تعديل: