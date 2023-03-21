رسميا, ترقب هــ ــ ــلال شهر رمضان 1444هـ-2023م بالجزائر, سوف يكون ليلة...

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
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النقاط
505
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
رسميا ..
ترقب هــ ــ ــلال شهر رمضان 1444هـ-2023م بالجـــــزائر.. سوف يكون ليلة الأربعاء 29شعبان الموافق لـ 22مارس إن شاء الله !
تقبل الله صيام الجميع .

Adem4dz-21-03-2023.png

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By: Adem4dz
Update 19/03/2023
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