الرضاعة بين الامهات الادمية و الحيوانية

كنت استمع لأغاني فيروز ذات مرة و استوقفني مقطع " نحلب لبن الجاموس"

عجبت من عربي لا يفرق بين الأنثى و الذكر خاصة من سخر للألفة والمتعة

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من هو الجاموس ؟

الجاموس حيوان ذكر أنثاه البقر ذروع حلوب.

*و الحوالب:جمع حالبة و تعني عرق حول الضرع.

اللبن ليس الحليب كما ذكر في القران الكريم "لبن سائغا للشاربين" الاية 66 من سورة النحل.. لكن فيروز تردد " نحلب لبن الجاموس "

ملحوظة: البقرة تحلب و الجاموس يجلب للبيع و القائل "شاعر" ليس له حلب ولا جلب

فائدة: و لأن الحليب في الثدي يلقم مباشرة سوى للامهات الأدمية و كذا في الضرع للأمهات حيوانية له خواص و أحكام عدة.

خواصه سبحان الله بها علاج ،اعجاز ،نمو ،بركة، غداء ،نسب و صحة

ملحوظة: بمجرد أن يذر لا يصبح حليب ، فإنه يتلوث ويتغير لونه وخواصه تندثر وعليه خصصت الشركات معدات و تقنيات للحفاظ على مواده الاصلية وان حاولوا فشلوا و لن يفلحوا ابدا

ولهذا الغرض الله جل جلاله لم يذكر لفظة حليب في كتابه الكريم " الأمهات يرضعن اولادهن" وذلك للاسباب التالية والله أعلم :

■قداسة الفرد و والواجب و اكتفى جل جلاله بالتلميح الصريح

■ وكذلكم من حياء و قداسة اثناء الرضاعة وعلاقتها

● اداب الرضاعة: اذكر بعضها فقط

ولأن يتوقف عليها نشأ صالح ومعافى

°طهارة الثدي قبل اللقم

°مراعاة الحالة النفسية للمرضعة و الرضيع

° استقبال القبلة

°ستر الثدي و الرضيع

°عدم التهور

°الغذاء المتوازن للمرضعة حسب المواسم

°الطبيبة تخدد المدة الزمنية لحاجة الرضيع خلال الحولين

°يستوجب رعاية خاصة للمرضعة المهمشة

°لا تجوز بعد التعب و الارهاق و الانفعالات

فائدة: الحليب بعد الحولين للحامل او النفساء يسمى "ميص" ولأن بعض الحوامل يرضعن اولادهن و هذا ما يولد المرض و الغباء و الرضاعة على الانساب بعد انقضاء المدة لا تحسب قرابة لان الحليب يسمى "مغل" (اخاه من المغل او الميص)

رب اخ لم تلده امك

مع فائق الاحترام و التقدير 《الاستاذة فاطمة الزهراء محمد طبيب》