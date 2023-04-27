الرضاعة بين الامهات الادمية و الحيوانية

فاطمة الزهراء٠١
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أفريل 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 63
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
كنت استمع لأغاني فيروز ذات مرة و استوقفني مقطع " نحلب لبن الجاموس"
عجبت من عربي لا يفرق بين الأنثى و الذكر خاصة من سخر للألفة والمتعة
_________________________________________
من هو الجاموس؟
الجاموس حيوان ذكر أنثاه البقر ذروع حلوب.
*و الحوالب:جمع حالبة و تعني عرق حول الضرع.
اللبن ليس الحليب كما ذكر في القران الكريم "لبن سائغا للشاربين" الاية 66 من سورة النحل.. لكن فيروز تردد " نحلب لبن الجاموس "
ملحوظة: البقرة تحلب و الجاموس يجلب للبيع و القائل "شاعر" ليس له حلب ولا جلب
فائدة: و لأن الحليب في الثدي يلقم مباشرة سوى للامهات الأدمية و كذا في الضرع للأمهات حيوانية له خواص و أحكام عدة.
خواصه سبحان الله بها علاج ،اعجاز ،نمو ،بركة، غداء ،نسب و صحة
ملحوظة: بمجرد أن يذر لا يصبح حليب ، فإنه يتلوث ويتغير لونه وخواصه تندثر وعليه خصصت الشركات معدات و تقنيات للحفاظ على مواده الاصلية وان حاولوا فشلوا و لن يفلحوا ابدا
ولهذا الغرض الله جل جلاله لم يذكر لفظة حليب في كتابه الكريم " الأمهات يرضعن اولادهن" وذلك للاسباب التالية والله أعلم :
■قداسة الفرد و والواجب و اكتفى جل جلاله بالتلميح الصريح
■ وكذلكم من حياء و قداسة اثناء الرضاعة وعلاقتها
● اداب الرضاعة: اذكر بعضها فقط
ولأن يتوقف عليها نشأ صالح ومعافى
°طهارة الثدي قبل اللقم
°مراعاة الحالة النفسية للمرضعة و الرضيع
° استقبال القبلة
°ستر الثدي و الرضيع
°عدم التهور
°الغذاء المتوازن للمرضعة حسب المواسم
°الطبيبة تخدد المدة الزمنية لحاجة الرضيع خلال الحولين
°يستوجب رعاية خاصة للمرضعة المهمشة
°لا تجوز بعد التعب و الارهاق و الانفعالات
فائدة: الحليب بعد الحولين للحامل او النفساء يسمى "ميص" ولأن بعض الحوامل يرضعن اولادهن و هذا ما يولد المرض و الغباء و الرضاعة على الانساب بعد انقضاء المدة لا تحسب قرابة لان الحليب يسمى "مغل" (اخاه من المغل او الميص)
رب اخ لم تلده امك
مع فائق الاحترام و التقدير 《الاستاذة فاطمة الزهراء محمد طبيب》
عجبت من عربي لا يفرق بين الأنثى و الذكر خاصة من سخر للألفة والمتعة
_________________________________________
من هو الجاموس؟
الجاموس حيوان ذكر أنثاه البقر ذروع حلوب.
*و الحوالب:جمع حالبة و تعني عرق حول الضرع.
اللبن ليس الحليب كما ذكر في القران الكريم "لبن سائغا للشاربين" الاية 66 من سورة النحل.. لكن فيروز تردد " نحلب لبن الجاموس "
ملحوظة: البقرة تحلب و الجاموس يجلب للبيع و القائل "شاعر" ليس له حلب ولا جلب
فائدة: و لأن الحليب في الثدي يلقم مباشرة سوى للامهات الأدمية و كذا في الضرع للأمهات حيوانية له خواص و أحكام عدة.
خواصه سبحان الله بها علاج ،اعجاز ،نمو ،بركة، غداء ،نسب و صحة
ملحوظة: بمجرد أن يذر لا يصبح حليب ، فإنه يتلوث ويتغير لونه وخواصه تندثر وعليه خصصت الشركات معدات و تقنيات للحفاظ على مواده الاصلية وان حاولوا فشلوا و لن يفلحوا ابدا
ولهذا الغرض الله جل جلاله لم يذكر لفظة حليب في كتابه الكريم " الأمهات يرضعن اولادهن" وذلك للاسباب التالية والله أعلم :
■قداسة الفرد و والواجب و اكتفى جل جلاله بالتلميح الصريح
■ وكذلكم من حياء و قداسة اثناء الرضاعة وعلاقتها
● اداب الرضاعة: اذكر بعضها فقط
ولأن يتوقف عليها نشأ صالح ومعافى
°طهارة الثدي قبل اللقم
°مراعاة الحالة النفسية للمرضعة و الرضيع
° استقبال القبلة
°ستر الثدي و الرضيع
°عدم التهور
°الغذاء المتوازن للمرضعة حسب المواسم
°الطبيبة تخدد المدة الزمنية لحاجة الرضيع خلال الحولين
°يستوجب رعاية خاصة للمرضعة المهمشة
°لا تجوز بعد التعب و الارهاق و الانفعالات
فائدة: الحليب بعد الحولين للحامل او النفساء يسمى "ميص" ولأن بعض الحوامل يرضعن اولادهن و هذا ما يولد المرض و الغباء و الرضاعة على الانساب بعد انقضاء المدة لا تحسب قرابة لان الحليب يسمى "مغل" (اخاه من المغل او الميص)
رب اخ لم تلده امك
مع فائق الاحترام و التقدير 《الاستاذة فاطمة الزهراء محمد طبيب》