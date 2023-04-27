الرضاعة بين الامهات الادمية و الحيوانية

فاطمة الزهراء٠١

فاطمة الزهراء٠١

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أفريل 2023
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
63
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
كنت استمع لأغاني فيروز ذات مرة و استوقفني مقطع " نحلب لبن الجاموس"
عجبت من عربي لا يفرق بين الأنثى و الذكر خاصة من سخر للألفة والمتعة
_________________________________________
من هو الجاموس؟
الجاموس حيوان ذكر أنثاه البقر ذروع حلوب.
*و الحوالب:جمع حالبة و تعني عرق حول الضرع.
اللبن ليس الحليب كما ذكر في القران الكريم "لبن سائغا للشاربين" الاية 66 من سورة النحل.. لكن فيروز تردد " نحلب لبن الجاموس "
ملحوظة: البقرة تحلب و الجاموس يجلب للبيع و القائل "شاعر" ليس له حلب ولا جلب
فائدة: و لأن الحليب في الثدي يلقم مباشرة سوى للامهات الأدمية و كذا في الضرع للأمهات حيوانية له خواص و أحكام عدة.
خواصه سبحان الله بها علاج ،اعجاز ،نمو ،بركة، غداء ،نسب و صحة
ملحوظة: بمجرد أن يذر لا يصبح حليب ، فإنه يتلوث ويتغير لونه وخواصه تندثر وعليه خصصت الشركات معدات و تقنيات للحفاظ على مواده الاصلية وان حاولوا فشلوا و لن يفلحوا ابدا
ولهذا الغرض الله جل جلاله لم يذكر لفظة حليب في كتابه الكريم " الأمهات يرضعن اولادهن" وذلك للاسباب التالية والله أعلم :
■قداسة الفرد و والواجب و اكتفى جل جلاله بالتلميح الصريح
■ وكذلكم من حياء و قداسة اثناء الرضاعة وعلاقتها
● اداب الرضاعة: اذكر بعضها فقط
ولأن يتوقف عليها نشأ صالح ومعافى
°طهارة الثدي قبل اللقم
°مراعاة الحالة النفسية للمرضعة و الرضيع
° استقبال القبلة
°ستر الثدي و الرضيع
°عدم التهور
°الغذاء المتوازن للمرضعة حسب المواسم
°الطبيبة تخدد المدة الزمنية لحاجة الرضيع خلال الحولين
°يستوجب رعاية خاصة للمرضعة المهمشة
°لا تجوز بعد التعب و الارهاق و الانفعالات
فائدة: الحليب بعد الحولين للحامل او النفساء يسمى "ميص" ولأن بعض الحوامل يرضعن اولادهن و هذا ما يولد المرض و الغباء و الرضاعة على الانساب بعد انقضاء المدة لا تحسب قرابة لان الحليب يسمى "مغل" (اخاه من المغل او الميص)
رب اخ لم تلده امك
مع فائق الاحترام و التقدير 《الاستاذة فاطمة الزهراء محمد طبيب》
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,853
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اختي الكريمة على الموضوع الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top