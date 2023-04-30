السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الغوالي كيف حالكم ؟ ...عيدكم مبارك طيب ولو متأخر إن شاء الله كلكم بألف خير أنتم وعوائلكم



عدنا والعود أحمد أو جمال أو كمال لا يهم المهم نطل عليكم إطاالة ربما خفيفة عليكم ولربما ثقيلة🙄🙄🙄....ولكن أول وهلة سألت نفسي يا ليليا

ماذا حدث في غيابي؟.......



واش صرا وانا غايبة ....موضوع أعضاء غائبون نذكر فيه ظن غاب من أحباب اللمة لكن أردت بهذا الموضوع ان يدخل العضو الغائب ويسأل عن ما حدث في الغياب

يعني سأشرح لكم انا اليوم دخلت معكم للمة اريد ان أعرف بالمختصر المفيد ماذا حدث ماهي أهم الاحداث ...من كان غائب وعاد او من حدث معه امر مفرح زواج نجاح سفر واهم احداث منتدى وروابط اهم المواضيع . يعني انا سألت ماذا حدث ؟. فتتدخلون بردودكم وكل عضو يخبرني بامر. قال مثلا في غيابك كان هناك موضوع مهم اليك رابط فلاني ....او فلان تزوج او سافر او رزق بمولود يعني مختصر احداث اللمة في الغياب وهذا موضوع يكون ملجأ الغائبون ليسألوا عما حدث في الغياب

لا أدري فكرة طرأت ببالي أتمنى أن تنال إعجابكم...