يا الله تتكساو

السلام عليكم ليزوم و ليزومات

التبياش اليوم الحطة قيس قيس يا باديس

جميع اللي يحب يتكسى آجي هنا وينكم

خبرنا منين تتكساو اعطونا الاسرار مرشي الفلاني رخيس و حطة البوح ليوم هنا كفاش تشرو اللبسة تحطو العين عليها و تلمولها دراهمها و لا الزديم كي توصل لتم يرحمها ربي

و اهم حاجة اهم حاجة منين تجيبو يمات يماتهم نعم الدرهم و الدينار اللي يروح في كسوتكم شكون مولاه ههههه

البنات اللي تقولنا انا عندي خياطة سبيسيال نعطيها موديل اللي في بالي و هي تخيطهولي سور موزو راكي محسودة من درك

اللي يحب يدير الخير يحطلنا في تعليق قائمة الاعضاء يجو يطلو علينا

نحن في الانتظار سلام