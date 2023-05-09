يا الله تتكساو

خديجة ph
::طبيبة صيدلانية::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 14 أفريل 2015
- المشاركات
- 1,386
- النقاط
- 76
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ليزوم و ليزومات
التبياش اليوم الحطة قيس قيس يا باديس
جميع اللي يحب يتكسى آجي هنا وينكم
خبرنا منين تتكساو اعطونا الاسرار مرشي الفلاني رخيس و حطة البوح ليوم هنا كفاش تشرو اللبسة تحطو العين عليها و تلمولها دراهمها و لا الزديم كي توصل لتم يرحمها ربي
و اهم حاجة اهم حاجة منين تجيبو يمات يماتهم نعم الدرهم و الدينار اللي يروح في كسوتكم شكون مولاه ههههه
البنات اللي تقولنا انا عندي خياطة سبيسيال نعطيها موديل اللي في بالي و هي تخيطهولي سور موزو راكي محسودة من درك
اللي يحب يدير الخير يحطلنا في تعليق قائمة الاعضاء يجو يطلو علينا
نحن في الانتظار سلام
التبياش اليوم الحطة قيس قيس يا باديس
جميع اللي يحب يتكسى آجي هنا وينكم
خبرنا منين تتكساو اعطونا الاسرار مرشي الفلاني رخيس و حطة البوح ليوم هنا كفاش تشرو اللبسة تحطو العين عليها و تلمولها دراهمها و لا الزديم كي توصل لتم يرحمها ربي
و اهم حاجة اهم حاجة منين تجيبو يمات يماتهم نعم الدرهم و الدينار اللي يروح في كسوتكم شكون مولاه ههههه
البنات اللي تقولنا انا عندي خياطة سبيسيال نعطيها موديل اللي في بالي و هي تخيطهولي سور موزو راكي محسودة من درك
اللي يحب يدير الخير يحطلنا في تعليق قائمة الاعضاء يجو يطلو علينا
نحن في الانتظار سلام