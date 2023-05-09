يا الله تتكساو

خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,386
النقاط
76
العمر
38
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ليزوم و ليزومات
التبياش اليوم الحطة قيس قيس يا باديس
جميع اللي يحب يتكسى آجي هنا وينكم
خبرنا منين تتكساو اعطونا الاسرار مرشي الفلاني رخيس و حطة البوح ليوم هنا كفاش تشرو اللبسة تحطو العين عليها و تلمولها دراهمها و لا الزديم كي توصل لتم يرحمها ربي
و اهم حاجة اهم حاجة منين تجيبو يمات يماتهم نعم الدرهم و الدينار اللي يروح في كسوتكم شكون مولاه ههههه
البنات اللي تقولنا انا عندي خياطة سبيسيال نعطيها موديل اللي في بالي و هي تخيطهولي سور موزو راكي محسودة من درك
اللي يحب يدير الخير يحطلنا في تعليق قائمة الاعضاء يجو يطلو علينا
نحن في الانتظار سلام
 
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