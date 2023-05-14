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رجل يقول لزوجته

هل تدرين أن الخلفاء العباسيين كانت أسماؤهم جميلة

مثل :المعتصم بالله.

الواثق بالله.

المتوكل على الله

فلو كنت أنا منهم ما هو أنسب إسم لي

فردت عليه : أنت واحد من إثنين يا إما

العياذ بالله

أو الشكوى لله

ههههههههههههههههههههههههه

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