رجل يقول لزوجته

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,808
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ا
رجل يقول لزوجته
هل تدرين أن الخلفاء العباسيين كانت أسماؤهم جميلة
مثل :المعتصم بالله.
الواثق بالله.
المتوكل على الله
فلو كنت أنا منهم ما هو أنسب إسم لي
فردت عليه : أنت واحد من إثنين يا إما
العياذ بالله
أو الشكوى لله
ههههههههههههههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,808
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اللليستا كوبي كولي نعتذر ممن لم يجد اسمه في الليستا
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