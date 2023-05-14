الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 15,808
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
ا
رجل يقول لزوجته
هل تدرين أن الخلفاء العباسيين كانت أسماؤهم جميلة
مثل :المعتصم بالله.
الواثق بالله.
المتوكل على الله
فلو كنت أنا منهم ما هو أنسب إسم لي
فردت عليه : أنت واحد من إثنين يا إما
العياذ بالله
أو الشكوى لله
ههههههههههههههههههههههههه
رجل يقول لزوجته
هل تدرين أن الخلفاء العباسيين كانت أسماؤهم جميلة
مثل :المعتصم بالله.
الواثق بالله.
المتوكل على الله
فلو كنت أنا منهم ما هو أنسب إسم لي
فردت عليه : أنت واحد من إثنين يا إما
العياذ بالله
أو الشكوى لله
ههههههههههههههههههههههههه