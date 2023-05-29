كيف تعرف عيوب الدنيا من حولك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
هي من الصعوبة بمكان أن تعرف عيوب الدنيا من حولك
لكن مع الامين يوجد الحل و حركة واحدة
إليك الحل
أذكر عيب واحد من عيوب زوجتك
راح تعرف
عيوبك كلها
و عيوب أهلك
و عيوب جيرانك
و عيون بلدتك
و عيوب دولتك
و عيوب الدول المجاورة
و عيوب الأمم المتحدة
و عيوب الفيفا
اللي يضحك راح اعمله حضر
هههههههههههههه
لكن لماذا هته العادة موجودة عند المرأة
و هل هي حكرا على المرأة الجزايرية
ام الحالة مثل كورونا وباء عالمي
لكن مع الامين يوجد الحل و حركة واحدة
إليك الحل
أذكر عيب واحد من عيوب زوجتك
راح تعرف
عيوبك كلها
و عيوب أهلك
و عيوب جيرانك
و عيون بلدتك
و عيوب دولتك
و عيوب الدول المجاورة
و عيوب الأمم المتحدة
و عيوب الفيفا
اللي يضحك راح اعمله حضر
هههههههههههههه
لكن لماذا هته العادة موجودة عند المرأة
و هل هي حكرا على المرأة الجزايرية
ام الحالة مثل كورونا وباء عالمي