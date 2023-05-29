كيف تعرف عيوب الدنيا من حولك

هي من الصعوبة بمكان أن تعرف عيوب الدنيا من حولك

لكن مع الامين يوجد الحل و حركة واحدة



إليك الحل

أذكر عيب واحد من عيوب زوجتك

راح تعرف

عيوبك كلها

و عيوب أهلك

و عيوب جيرانك

و عيون بلدتك

و عيوب دولتك

و عيوب الدول المجاورة

و عيوب الأمم المتحدة

و عيوب الفيفا



اللي يضحك راح اعمله حضر

هههههههههههههه



لكن لماذا هته العادة موجودة عند المرأة

و هل هي حكرا على المرأة الجزايرية

ام الحالة مثل كورونا وباء عالمي