فضيحة في قائمة للناجحين

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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في احدى الولايات تم الافراج عن قائمة للناجحين
في الامتحان للالتحاق بوظيفة مساعد ممرض
القائمة فيها عدد من الناجحين لكن الامر الغير طبيعي
و الذي فضح الاساليب القديمة في اختيار الناجحين
و التي لم تتغير حيث
نجد جل الفائزين من الفتيات
اضافة الى تكرار اسم قتاة مرتين بنفس المعلومات لكن بتغيير النقطة و المعدل
رد الادارة كان ـ الامر خطأ مطبعي
السؤال البريء الذي يطرح لكن كيف تغير المعدل
و كيف عدد الناجحين لم يلفت انتباه القائمين ان اسما زائدا و رقما زائدا
و تمت المصادقة عليها
إليكم القائمة و لكم التعليق
في الامتحان للالتحاق بوظيفة مساعد ممرض
القائمة فيها عدد من الناجحين لكن الامر الغير طبيعي
و الذي فضح الاساليب القديمة في اختيار الناجحين
و التي لم تتغير حيث
نجد جل الفائزين من الفتيات
اضافة الى تكرار اسم قتاة مرتين بنفس المعلومات لكن بتغيير النقطة و المعدل
رد الادارة كان ـ الامر خطأ مطبعي
السؤال البريء الذي يطرح لكن كيف تغير المعدل
و كيف عدد الناجحين لم يلفت انتباه القائمين ان اسما زائدا و رقما زائدا
و تمت المصادقة عليها
إليكم القائمة و لكم التعليق