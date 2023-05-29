فضيحة في قائمة للناجحين

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,853
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
في احدى الولايات تم الافراج عن قائمة للناجحين
في الامتحان للالتحاق بوظيفة مساعد ممرض
القائمة فيها عدد من الناجحين لكن الامر الغير طبيعي
و الذي فضح الاساليب القديمة في اختيار الناجحين
و التي لم تتغير حيث
نجد جل الفائزين من الفتيات
اضافة الى تكرار اسم قتاة مرتين بنفس المعلومات لكن بتغيير النقطة و المعدل
رد الادارة كان ـ الامر خطأ مطبعي
السؤال البريء الذي يطرح لكن كيف تغير المعدل
و كيف عدد الناجحين لم يلفت انتباه القائمين ان اسما زائدا و رقما زائدا
و تمت المصادقة عليها

إليكم القائمة و لكم التعليق
350369451_801858334897338_2682005335442572124_n.jpg
 
ليس فضيحة في هذه الولاية بل في كل الوطن أصحاب المعرفية نجحوا و الزوالي لا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top