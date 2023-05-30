Rahaf ayoub
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مقادير مكونات كبدة مشرملة
نصف كيلو كبدة دجاج
عصير ليمون
خل أبيض
2 فصوص ثوم
4 فصوص ثوم مهروسة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كمون
زعفران
2 حبة بصل مفرومة
2 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم
معدنوس
قصبر
زيت
مقادير وطريقة تحضير كبدة دجاج مشرملة
طريقة عمل وتحضير كبدة مشرملة
أولا في اناء به ماء نضع الكبدة مع 2 فصوص ثوم، ملعقة خل، ملح ونسلق الكبدة حتى نتخلص من رائحتها.
في مقلاة نضع القليل من الزيت، ونقلي البصل فيها مع القليل من الملح والمعدنوس والقصبر والتوابل، نقلب البصل جيدا حتى يستوي ثم نضيف له عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي.
بعد أن سلقنا الكبدة نقوم بتقطيعها الى قطع صغيرة ثم نقوم باضافتها الى خليط البصل والطماطم.
نضيف للكبدة عصير الليمون ونتركها على نار هادئة حتى تأخذ النكهة مع اضافة القليل من المعدنوس في الأخير.
كبدة مشرملةتقدم كطبق جانبي بالصحة والعافية.
نصف كيلو كبدة دجاج
عصير ليمون
خل أبيض
2 فصوص ثوم
4 فصوص ثوم مهروسة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كمون
زعفران
2 حبة بصل مفرومة
2 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم
معدنوس
قصبر
زيت
مقادير وطريقة تحضير كبدة دجاج مشرملة
طريقة عمل وتحضير كبدة مشرملة
أولا في اناء به ماء نضع الكبدة مع 2 فصوص ثوم، ملعقة خل، ملح ونسلق الكبدة حتى نتخلص من رائحتها.
في مقلاة نضع القليل من الزيت، ونقلي البصل فيها مع القليل من الملح والمعدنوس والقصبر والتوابل، نقلب البصل جيدا حتى يستوي ثم نضيف له عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي.
بعد أن سلقنا الكبدة نقوم بتقطيعها الى قطع صغيرة ثم نقوم باضافتها الى خليط البصل والطماطم.
نضيف للكبدة عصير الليمون ونتركها على نار هادئة حتى تأخذ النكهة مع اضافة القليل من المعدنوس في الأخير.
كبدة مشرملةتقدم كطبق جانبي بالصحة والعافية.