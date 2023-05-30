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كبدة مشرملة

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Rahaf ayoub

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 سبتمبر 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
36
محل الإقامة
Ammi moussa
الجنس
أنثى
مقادير مكونات كبدة مشرملة
نصف كيلو كبدة دجاج
عصير ليمون
خل أبيض
2 فصوص ثوم
4 فصوص ثوم مهروسة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كمون
زعفران
2 حبة بصل مفرومة
2 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم
معدنوس
قصبر
زيت

مقادير وطريقة تحضير كبدة دجاج مشرملة
طريقة عمل وتحضير كبدة مشرملة
أولا في اناء به ماء نضع الكبدة مع 2 فصوص ثوم، ملعقة خل، ملح ونسلق الكبدة حتى نتخلص من رائحتها.
في مقلاة نضع القليل من الزيت، ونقلي البصل فيها مع القليل من الملح والمعدنوس والقصبر والتوابل، نقلب البصل جيدا حتى يستوي ثم نضيف له عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي.
بعد أن سلقنا الكبدة نقوم بتقطيعها الى قطع صغيرة ثم نقوم باضافتها الى خليط البصل والطماطم.
نضيف للكبدة عصير الليمون ونتركها على نار هادئة حتى تأخذ النكهة مع اضافة القليل من المعدنوس في الأخير.
كبدة مشرملةتقدم كطبق جانبي بالصحة والعافية.
 
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