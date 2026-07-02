محشي الملفوف غير شكل

2 كيلو ملفوف

2 طماطم مقطعة صغيرة

2 بصل مقطعة صغيرة

6 ثوم مفروم

كوب بقدونس مفروم

نص كوب كزبرة مفروم

3 كوب رز قصير

نص كيلو لحم مفروم

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي (او سمنة)

4 ملاعق كبيرة معجون الطماطم

1 ليتر مرق دجاح أو مرق لحم

التوابل

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة وسط كاري

1 ملعقة وسط كركم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة وسط سبع بهار

ملح حسب الرغبة

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافيةاليوم رح قدملكم وصفة من الوصفات اللي بحبها كتييروبحب اعملها دايماإن شاء الله تعجبكم وتتحمسو تجربوهانبدأ على بركة الله .._____________________________في قدر على النار نضع الماء ونضيف ملعقة كبيرة من الكمونونبدأ بسلق الملفوف ونحل القطعثم نقطع اوراق الملفوف اما اربع قطع او قطعتينحسب حجم الورقةثم نقوم بتقطيع الخضروات كلهاثم نضيف التوابل والملح والقليل من الزيتبعد تجهيز الحشوة نقوم بلف قطع الملفوفورصها في قدر لطبخ محشي الملفوفونقوم اضافة معجون الطماطم الى كوب من الماء الساخنوسكبه فوق المحشيثم نقوم بوضع صحن زجاجي او قطعة لكي لا تتحرك قطع الملفوفثم نقوم بسكب مرق اللحم أو مرق الدجاجونتركها تغلي على نار عالية لمدة 15 دقيقةثم نخفف النار اقل من المتوسطةلمدة 40 دقيقة او ساعة كاملةهوون فتحت عليها لانو صار وقت السكبالشكل والريحة رووعةولازم اسرقلي وحدة اطمن على شغل ايدياوبعدما فتحت عليها تركتها على النار لاتخلص من الماءواعطيها حرق بسيط لانو الطعم بصير خرافي عن جدبس طبعا بتقدرو تتخلو عن هاي الخطوةوسكبتها في صينية او صحن كبيرمتل ما بتحبووبهيك بناكل وبنعبي نفسنا صلصة ههههان شاء الله يكون الطبق عجبكموتكونو تحمستو لتجربوه