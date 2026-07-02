محشي الملفوف غير شكل

سكون الفجر

سكون الفجر

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة

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كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية
اليوم رح قدملكم وصفة من الوصفات اللي بحبها كتيير
وبحب اعملها دايما
إن شاء الله تعجبكم وتتحمسو تجربوها

نبدأ على بركة الله ..

2 كيلو ملفوف
2 طماطم مقطعة صغيرة
2 بصل مقطعة صغيرة
6 ثوم مفروم
كوب بقدونس مفروم
نص كوب كزبرة مفروم
3 كوب رز قصير
نص كيلو لحم مفروم
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي (او سمنة)
4 ملاعق كبيرة معجون الطماطم
1 ليتر مرق دجاح أو مرق لحم

التوابل
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة وسط كاري
1 ملعقة وسط كركم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة وسط سبع بهار
ملح حسب الرغبة

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في قدر على النار نضع الماء ونضيف ملعقة كبيرة من الكمون
ونبدأ بسلق الملفوف ونحل القطع
ثم نقطع اوراق الملفوف اما اربع قطع او قطعتين
حسب حجم الورقة

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ثم نقوم بتقطيع الخضروات كلها
ثم نضيف التوابل والملح والقليل من الزيت

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بعد تجهيز الحشوة نقوم بلف قطع الملفوف
ورصها في قدر لطبخ محشي الملفوف
ونقوم اضافة معجون الطماطم الى كوب من الماء الساخن
وسكبه فوق المحشي

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ثم نقوم بوضع صحن زجاجي او قطعة لكي لا تتحرك قطع الملفوف

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ثم نقوم بسكب مرق اللحم أو مرق الدجاج
ونتركها تغلي على نار عالية لمدة 15 دقيقة
ثم نخفف النار اقل من المتوسطة
لمدة 40 دقيقة او ساعة كاملة

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هوون فتحت عليها لانو صار وقت السكب
الشكل والريحة رووعة
ولازم اسرقلي وحدة اطمن على شغل ايديا

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وبعدما فتحت عليها تركتها على النار لاتخلص من الماء
واعطيها حرق بسيط لانو الطعم بصير خرافي عن جد
بس طبعا بتقدرو تتخلو عن هاي الخطوة
وسكبتها في صينية او صحن كبير
متل ما بتحبو

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وبهيك بناكل وبنعبي نفسنا صلصة هههه
ان شاء الله يكون الطبق عجبكم
وتكونو تحمستو لتجربوه

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