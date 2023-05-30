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حب من أول لقمة !!؟

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,857
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
حب من أول نظرة ... هته لها عذرها
فربما العين رأت ما يسرها من جمال
و فتنة
و هيئة
و وقار
و حسن
و فروهة
و ملاحة
و بهاء
و حسن
و روعة
و رونق
و رواء
و عضاضة
و بشاشة
و وسامة و نضارة و ضياء و بهار
كل هته الصفات أسرت الروح و جعلتها تتعلق و تعشق و تحب
هنا العذر بائن بينونة كبرى

حب من أول ابتسامة ..... و هته لها عذرها أيضا
فالبسمة آسرة لما فيه من مفاتيح للقلوب
فالبسمة
بشاشة
و بشر
و تهلل
و زهزقة
و ضحكة
و طلاقة
و هشاشة
تجعل الارواح تذوب و تلين و ترتاح
فالحب بسبب الابتسامة له عذر و عذر قوي

أما
حب من أول لقمة ... هاذي لازمها رقية هنا ما عندي لها حتى تفسير آخر
هههههههههه
واش رايكم يا مجرمين
 
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