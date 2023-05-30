حب من أول نظرة ... هته لها عذرها

فربما العين رأت ما يسرها من جمال

و فتنة

و هيئة

و وقار

و حسن

و فروهة

و ملاحة

و بهاء

و حسن

و روعة

و رونق

و رواء

و عضاضة

و بشاشة

و وسامة و نضارة و ضياء و بهار

كل هته الصفات أسرت الروح و جعلتها تتعلق و تعشق و تحب

هنا العذر بائن بينونة كبرى



حب من أول ابتسامة ..... و هته لها عذرها أيضا

فالبسمة آسرة لما فيه من مفاتيح للقلوب

فالبسمة

بشاشة

و بشر

و تهلل

و زهزقة

و ضحكة

و طلاقة

و هشاشة

تجعل الارواح تذوب و تلين و ترتاح

فالحب بسبب الابتسامة له عذر و عذر قوي



أما

حب من أول لقمة ... هاذي لازمها رقية هنا ما عندي لها حتى تفسير آخر

هههههههههه