الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- ذكر
حب من أول نظرة ... هته لها عذرها
فربما العين رأت ما يسرها من جمال
و فتنة
و هيئة
و وقار
و حسن
و فروهة
و ملاحة
و بهاء
و حسن
و روعة
و رونق
و رواء
و عضاضة
و بشاشة
و وسامة و نضارة و ضياء و بهار
كل هته الصفات أسرت الروح و جعلتها تتعلق و تعشق و تحب
هنا العذر بائن بينونة كبرى
حب من أول ابتسامة ..... و هته لها عذرها أيضا
فالبسمة آسرة لما فيه من مفاتيح للقلوب
فالبسمة
بشاشة
و بشر
و تهلل
و زهزقة
و ضحكة
و طلاقة
و هشاشة
تجعل الارواح تذوب و تلين و ترتاح
فالحب بسبب الابتسامة له عذر و عذر قوي
أما
حب من أول لقمة ... هاذي لازمها رقية هنا ما عندي لها حتى تفسير آخر
هههههههههه
واش رايكم يا مجرمين
فربما العين رأت ما يسرها من جمال
و فتنة
و هيئة
و وقار
و حسن
و فروهة
و ملاحة
و بهاء
و حسن
و روعة
و رونق
و رواء
و عضاضة
و بشاشة
و وسامة و نضارة و ضياء و بهار
كل هته الصفات أسرت الروح و جعلتها تتعلق و تعشق و تحب
هنا العذر بائن بينونة كبرى
حب من أول ابتسامة ..... و هته لها عذرها أيضا
فالبسمة آسرة لما فيه من مفاتيح للقلوب
فالبسمة
بشاشة
و بشر
و تهلل
و زهزقة
و ضحكة
و طلاقة
و هشاشة
تجعل الارواح تذوب و تلين و ترتاح
فالحب بسبب الابتسامة له عذر و عذر قوي
أما
حب من أول لقمة ... هاذي لازمها رقية هنا ما عندي لها حتى تفسير آخر
هههههههههه
واش رايكم يا مجرمين
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