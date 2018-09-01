تلخيصي للجزء الاول من كتاب كوني صحابية للدكتورة حنان لاشين

لقد شوقتني أختي الأستاذة سلطانة اللمة لقراءة كتاب كوني صحابية

للدكتورة الفاضلة المتميزة صاحبة الحس المرهف و القلم السلس حنان لاشين

قررت ان أسرد لكم بعضا مما تعلمت او وجدت في هذا الجزء من هذا الكتاب الرائع

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مدخل

الصحابة أعظم جيل في هته الامة العظيمة

ببساطة لأنهم رباهم محمدا صلى الله عليه و سلم فكانوا لنا خير سلف و خير قدوة

فما أعظمها قدوة و ما أعظمها شخصية و ما اعظمها محاولة أن أكون أنا عمر أو عثمان و أن تكوني أنت أسماء أو عائشة

مع الإقرار بصعوبة الأأمر فالثرى ليس كالثريا , لكن مجرد المحاولة تحتسب لك

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الجزء الأول من

كوني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

هي: صحابية من السابقين الأولين في الإسلام، وهي ابنة أبي بكر الصديق، وزوجة الزبير بن العوام

وأخت عائشة و أم عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة رضي الله عنهم جميعا

أنت: بإمكانك أن تكون من السابقين في فعل الخير و في طاعة ربك و في سترك و سباقة في فعل الواجبات

و السباقة في ترك الهوى و المنكرات و السباقة في التوبة و الحياء

هي: أسرها حب أبيها و حبيبه نبي الرحمة صلى الله عليه و سلم

أنت: كوني أسيرة في حب رجال الإسلام و في حب أبيك ببره و طاعته و إدخال السرور على قلبه

بالألتزام و العفة و النجاح إجعلي أباك يفتخر بك

هي: أعانة أباها في الهجرة و حملت له و للنبي الزاد و اقتحمت المسالك و المهالك واثقة من ربها انه لها حاميا و كفيلا

أنت: أعيني أباك على الطاعة و بالطاعة لا تشغلي له بالا و كوني امرأة صالحة سماعة حاذقة بسامة بشاشة عفيفة طاهرة لتنسيه تعب و اعباء الحياة

هي: وقفت في وجه اباجهل و لم تبح سر ابيها و صاحبه فلطمها في وجهها ناقما