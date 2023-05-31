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شبل و ظبية (قصة قصيرة للعبرة )

السها

السها

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إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى

شبل و ظبية
قصة للعبرة

صادف يوما ان وجدت ظبية شبلا ضائعا فتعهدته ،و جلبته الى القطيع الذي ضجّ بالخبر و احتجّ... الاً ان الظبية ابت التخلي عن الشبل و تشبثت به ،فقال لها حكيمهم،

"ليس كل زلال راق، و ليس كل خصب طيب المذاق، ولا تغرنّك الملامح الصهباء، فالعرق من الاصل ينول، و كل اصل لعرقه يؤول..و طالبه سيأتي و ما ترينه فضلا نقمة علينا ستحول، و اعلمي ان العرائن لم تصنع قط للظباء، و ما استوطنت الاسود يوما في العراء."

لكن الظبية امتعضت و امتنعت ،و اوصدت كل منفذ متاح، عندها و في طوية قرر القطيع الرحيل... فارق الجمع ظبيتهم و شبلها الذي لم يسهبها الوقت لرعايته ،حتى اقبلت اللبؤة تنشد صغيرها مسفرة عن انياب لم تطبق اللحم منذ مدة .
بقلم ج.ح. سها
من يريد نقل القصة عليه بالامانة الاخلاقية و الادبية و إلحاق اسمي بها ككاتبتها الاصلية 👌
 
جميلة كجمال روحك ايتها السهى الاخت الطيبة
فيها عبرة ان العرق دساس و الاصل مؤثر و لو بعد حين

لا تحرمينا من ها الطلة
 
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