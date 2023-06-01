اسرار للبوح

لم اتمنٌ ان تأتي اللحظة التي اظطر فيها إلى إفشاء بعض الأسرار التي كنت أحملها في صدري ثلاثين عاما وكنت اغمض عليها جفوني واتذكرها حين يشتد القيظ وتتشقق الأرض وحين يتسلل البرد من تحت الاغطية ويقرص النائمين كأنه امً توقظ ابناءها الفاسدين لصلاة الفجر

لقد كنت الخزانة التي تضم ذكريات عابقة بك كلما انتعشت رأيتك وشممتك وحضنتك وقبلتك لقد قلت لي "احبك" وكسرت كل القواعد و القوالب وجلست بجواري وانا غير مصدق عيني كأنني في حلم رومنسي لا أود أن اصحو منه نظرت لوجهك فاشرقت الشمس لقد كان الجمال مطر ينهمر من محياك كانت الورود تتفتح على مبسمك كانت السماء تنزل إلى مستوى بصرك كي تترصع بنجومك كانت الأرض اسيرة حاجبيك تتحرك وتقف باشارة منك