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اسرار للبوح

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,125
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
لم اتمنٌ ان تأتي اللحظة التي اظطر فيها إلى إفشاء بعض الأسرار التي كنت أحملها في صدري ثلاثين عاما وكنت اغمض عليها جفوني واتذكرها حين يشتد القيظ وتتشقق الأرض وحين يتسلل البرد من تحت الاغطية ويقرص النائمين كأنه امً توقظ ابناءها الفاسدين لصلاة الفجر
لقد كنت الخزانة التي تضم ذكريات عابقة بك كلما انتعشت رأيتك وشممتك وحضنتك وقبلتك لقد قلت لي "احبك" وكسرت كل القواعد و القوالب وجلست بجواري وانا غير مصدق عيني كأنني في حلم رومنسي لا أود أن اصحو منه نظرت لوجهك فاشرقت الشمس لقد كان الجمال مطر ينهمر من محياك كانت الورود تتفتح على مبسمك كانت السماء تنزل إلى مستوى بصرك كي تترصع بنجومك كانت الأرض اسيرة حاجبيك تتحرك وتقف باشارة منك
لم تقولي في تلك الليلة شيئا ولم تسالي أين ستاخذني فقط إبتسمت هل تعلمين ماذا فعلت تلك الابتسامة ؟ جعلت من المتنبي وحاتم الطائي وعنتر بن شداد والاحنف بن قيس وقيس بن سعادة تلاميذ في مدرسة الشعر والكرم والشجاعة والحلم والحكمة عندي ابتسامة واحدة تكفي لاعادة التوازن للكون أو التسبب في اختلاله ابتسامة تملأ الروح حياة وتوثبا وتملا الشرايين دما والرئتين اوكسجينا ابتسامة واحدة لها مفعول اشد من السحر ابتسامة تدك حصونا وتفتح ممالك وتزلزل عروشا وتتوج عاشقا ابتسامة تغير مفاصل الكرة الأرضية تلغي حدودا وتخفي دولا وتبرز اخرى
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يتبع
 
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