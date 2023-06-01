اسرار للبوح

Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
لم اتمنٌ ان تأتي اللحظة التي اظطر فيها إلى إفشاء بعض الأسرار التي كنت أحملها في صدري ثلاثين عاما وكنت اغمض عليها جفوني واتذكرها حين يشتد القيظ وتتشقق الأرض وحين يتسلل البرد من تحت الاغطية ويقرص النائمين كأنه امً توقظ ابناءها الفاسدين لصلاة الفجر
لقد كنت الخزانة التي تضم ذكريات عابقة بك كلما انتعشت رأيتك وشممتك وحضنتك وقبلتك لقد قلت لي "احبك" وكسرت كل القواعد و القوالب وجلست بجواري وانا غير مصدق عيني كأنني في حلم رومنسي لا أود أن اصحو منه نظرت لوجهك فاشرقت الشمس لقد كان الجمال مطر ينهمر من محياك كانت الورود تتفتح على مبسمك كانت السماء تنزل إلى مستوى بصرك كي تترصع بنجومك كانت الأرض اسيرة حاجبيك تتحرك وتقف باشارة منك
لم تقولي في تلك الليلة شيئا ولم تسالي أين ستاخذني فقط إبتسمت هل تعلمين ماذا فعلت تلك الابتسامة ؟ جعلت من المتنبي وحاتم الطائي وعنتر بن شداد والاحنف بن قيس وقيس بن سعادة تلاميذ في مدرسة الشعر والكرم والشجاعة والحلم والحكمة عندي ابتسامة واحدة تكفي لاعادة التوازن للكون أو التسبب في اختلاله ابتسامة تملأ الروح حياة وتوثبا وتملا الشرايين دما والرئتين اوكسجينا ابتسامة واحدة لها مفعول اشد من السحر ابتسامة تدك حصونا وتفتح ممالك وتزلزل عروشا وتتوج عاشقا ابتسامة تغير مفاصل الكرة الأرضية تلغي حدودا وتخفي دولا وتبرز اخرى
لقد كنت الخزانة التي تضم ذكريات عابقة بك كلما انتعشت رأيتك وشممتك وحضنتك وقبلتك لقد قلت لي "احبك" وكسرت كل القواعد و القوالب وجلست بجواري وانا غير مصدق عيني كأنني في حلم رومنسي لا أود أن اصحو منه نظرت لوجهك فاشرقت الشمس لقد كان الجمال مطر ينهمر من محياك كانت الورود تتفتح على مبسمك كانت السماء تنزل إلى مستوى بصرك كي تترصع بنجومك كانت الأرض اسيرة حاجبيك تتحرك وتقف باشارة منك
لم تقولي في تلك الليلة شيئا ولم تسالي أين ستاخذني فقط إبتسمت هل تعلمين ماذا فعلت تلك الابتسامة ؟ جعلت من المتنبي وحاتم الطائي وعنتر بن شداد والاحنف بن قيس وقيس بن سعادة تلاميذ في مدرسة الشعر والكرم والشجاعة والحلم والحكمة عندي ابتسامة واحدة تكفي لاعادة التوازن للكون أو التسبب في اختلاله ابتسامة تملأ الروح حياة وتوثبا وتملا الشرايين دما والرئتين اوكسجينا ابتسامة واحدة لها مفعول اشد من السحر ابتسامة تدك حصونا وتفتح ممالك وتزلزل عروشا وتتوج عاشقا ابتسامة تغير مفاصل الكرة الأرضية تلغي حدودا وتخفي دولا وتبرز اخرى
يتبع