التخرج 🎓(the end)

﷽، إن شاءلله يارب تكونو كامل بخير وإلا مش بخير ربي يفرجها عليه، خوتي اليوم على 02:30 راح نتخرج وتتنهى مرحلة من قرايتي، اتمنى لكم جميعا ان تتدعو لي بالتيسير وانوا اللجنة العلمية تتجاوز اخطائي بكل رحابة صدر، لأنوا عندي فاها الأخطاء ياسر مشروع تخرج تاعي..... والله العظيم إلا تعبت عليه وصلت بكيت وظغطني الوقت تالي اني صححت معظم الأخطاء، ما كلمة أمام ﷲوأمامكم بعد ماتم ذركا نصلح الأخطاء إلا نقدر علاها قبل الإيداع الأخير على مستوى مكتبة الكلية.... دعواتكم نا خايفة، ذرك لعشية نرجع نقلكم وش جرى.....ادعو لي ربي يحميكم ♡وآن شاءلله ربي يوفقكم كامل في قرايتكم او عملكم ووصلكم لأعلى الدرجات.