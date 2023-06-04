واش رايكم في هذه الوصفات الوهمية

Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
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كل مرة ندخل اليوتوب ومع منافسات صاحبات صفحات الطبخ لفت نظري أنهم صارو كالمجنونات أو يتهيئو اننا ساذجات
تلقى وحدة حاطة حبة بيض وكأس زيت وتقلك وصفة اقتصادية والمكونات موجودة في كل بيت
ندخل نشوف نلقاها بعد إلقاء محاضرة في الاقتصاد تبدأ في تحضير وصفتها
تبدأ بكسر حبة البيض وسكب الزيت عليها وتضيف السكر وتخلط بعدها تقلك ضيفي كأس لوز وجوز وزيدي عليها زبدة ذاءبة وفرينة وضيفي ليها 500 غرام من شوكولا ذائبة وحطيها في الفرن
ومن بعد ماتوجد تزيدي غلاساج بالشوكولا البيضاء والبنية وعليها 200 غرام فسدق
ولازم يكون عندك ملون بنكهة الفراولة
ههههه
هيا يرحم والديكم وش معناها هذ التصرف
وليت وين نشوف حبة بيض وكأس زيت ماندخلش
تلقى وحدة حاطة حبة بيض وكأس زيت وتقلك وصفة اقتصادية والمكونات موجودة في كل بيت
ندخل نشوف نلقاها بعد إلقاء محاضرة في الاقتصاد تبدأ في تحضير وصفتها
تبدأ بكسر حبة البيض وسكب الزيت عليها وتضيف السكر وتخلط بعدها تقلك ضيفي كأس لوز وجوز وزيدي عليها زبدة ذاءبة وفرينة وضيفي ليها 500 غرام من شوكولا ذائبة وحطيها في الفرن
ومن بعد ماتوجد تزيدي غلاساج بالشوكولا البيضاء والبنية وعليها 200 غرام فسدق
ولازم يكون عندك ملون بنكهة الفراولة
ههههه
هيا يرحم والديكم وش معناها هذ التصرف
وليت وين نشوف حبة بيض وكأس زيت ماندخلش