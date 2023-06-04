واش رايكم في هذه الوصفات الوهمية

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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كل مرة ندخل اليوتوب ومع منافسات صاحبات صفحات الطبخ لفت نظري أنهم صارو كالمجنونات أو يتهيئو اننا ساذجات
تلقى وحدة حاطة حبة بيض وكأس زيت وتقلك وصفة اقتصادية والمكونات موجودة في كل بيت
ندخل نشوف نلقاها بعد إلقاء محاضرة في الاقتصاد تبدأ في تحضير وصفتها
تبدأ بكسر حبة البيض وسكب الزيت عليها وتضيف السكر وتخلط بعدها تقلك ضيفي كأس لوز وجوز وزيدي عليها زبدة ذاءبة وفرينة وضيفي ليها 500 غرام من شوكولا ذائبة وحطيها في الفرن
ومن بعد ماتوجد تزيدي غلاساج بالشوكولا البيضاء والبنية وعليها 200 غرام فسدق
ولازم يكون عندك ملون بنكهة الفراولة
ههههه
هيا يرحم والديكم وش معناها هذ التصرف
وليت وين نشوف حبة بيض وكأس زيت ماندخلش😁
 
وصفات طبخ لكن في ظاهر تبدو شهية للغاية علينا تجريبها و الحكم عليها لأني أحسها غريبة جدا و كثرت منهم هذه الوصفات الوهمية
 
كثرت هذه الوصفات الوهمية الغريبة لكن علينا تجربيها قبل الحكم عليها لأني أحسها غريبة جدا لاني من عشاق الاكل الغريب خاصة الحلال منه
 
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