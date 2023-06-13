Adem4dz
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"لَلِنسا واش هو الحب .. أرواح هنا ههههه "
الحب هو إحساس عاطفي عميق ينشأ بين الأشخاص ويتسم بالمشاعر الإيجابية والرغبة القوية في التواصل والارتباط مع الآخر. يعتبر الحب من أقوى وأعمق العواطف التي يمكن أن يشعر بها الإنسان... وقد يتجلى في عدة أشكال وأنماط.
يتضمن الحب مجموعة متنوعة من العواطف والمشاعر مثل العاطفة العميقة.. والحنان.. والرغبة.. والاهتمام.. والإخلاص..... والتضحية. يمكن أن يكون الحب توجها عاطفيًا لشخص محدد مثل الشريك العاطفي أو الأسرة.. وقد يمتد ليشمل أصدقاء ومجتمع وحتى لكائنات غير بشرية مثل الحيوانات أو الطبيعة.
يعتبر الحب قوة محفزة قادرة على أن تؤثر في حياة الأشخاص وتحدث تغييرات إيجابية في سلوكهم وشخصيتهم.. كما يمكن أن يجلب الحب السعادة والراحة النفسية والشعور بالأمان والتأمل في الآخر.. ويعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الناس.
ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن الحب يمكن أن يكون معقدًا ويتضمن أيضًا التحديات والصعوبات. فقد يتعرض الحب للاختبارات مثل الصراعات والغيرة والانفصال والخيبات.. وقد يتطلب التعبير الصحيح عن المشاعر والتفاهم والاحترام المتبادل.
في النهاية.. يمثل الحب عنصرا أساسيًا في حياة البشر .. ويمكن أن يكون له تأثير عميق على السعادة في حياتنا.
(إن شاء الله عجبكم تعريفي للحب ههههه.. وأنتم واش تقولو بلا حشمة هههههه )
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@زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda
الحب هو إحساس عاطفي عميق ينشأ بين الأشخاص ويتسم بالمشاعر الإيجابية والرغبة القوية في التواصل والارتباط مع الآخر. يعتبر الحب من أقوى وأعمق العواطف التي يمكن أن يشعر بها الإنسان... وقد يتجلى في عدة أشكال وأنماط.
يتضمن الحب مجموعة متنوعة من العواطف والمشاعر مثل العاطفة العميقة.. والحنان.. والرغبة.. والاهتمام.. والإخلاص..... والتضحية. يمكن أن يكون الحب توجها عاطفيًا لشخص محدد مثل الشريك العاطفي أو الأسرة.. وقد يمتد ليشمل أصدقاء ومجتمع وحتى لكائنات غير بشرية مثل الحيوانات أو الطبيعة.
يعتبر الحب قوة محفزة قادرة على أن تؤثر في حياة الأشخاص وتحدث تغييرات إيجابية في سلوكهم وشخصيتهم.. كما يمكن أن يجلب الحب السعادة والراحة النفسية والشعور بالأمان والتأمل في الآخر.. ويعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الناس.
ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن الحب يمكن أن يكون معقدًا ويتضمن أيضًا التحديات والصعوبات. فقد يتعرض الحب للاختبارات مثل الصراعات والغيرة والانفصال والخيبات.. وقد يتطلب التعبير الصحيح عن المشاعر والتفاهم والاحترام المتبادل.
في النهاية.. يمثل الحب عنصرا أساسيًا في حياة البشر .. ويمكن أن يكون له تأثير عميق على السعادة في حياتنا.
(إن شاء الله عجبكم تعريفي للحب ههههه.. وأنتم واش تقولو بلا حشمة هههههه )
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @عبدالرؤوف1 @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda