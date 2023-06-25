كيفاش نقولوا بالفرنسية == ساهلة ماهلة ==

جليلوس

جليلوس

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إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
اهلا اخوتي
مرحبا بيك سواء كنت طالبا نظاميا او طالبا حرا
مهما كان مستواك في اللغة الفرنسية
ستتعلم معي كل شيئ هنا وسيكون موضوعا متجددا
تفضلوا استمتعوا مع اغلب الكلمات لي ماراحش تجي في بالك
كيفاش نقولولها بالفرنسية

اتمنى ان يتفاعل الجميع
 
نبداو على بركة الله
La canicule 🥵
الحمااااان

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

شفتوا كي تقولوا لواحد كاش حاجة و يبدا يصعب فيها هنا تقدر تقولوا👇🏻👇🏻
Ce n'est pas la mer à boire

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

يتبع ....
 
عادة مهنة التوليد(القابلة) مخصصة للنساء من بكري دونك جامي يخممو يعطيو اسم للراجل في هاذ المهنة
وفي 1982 فتحو المجال في فرنسا 🇫🇷 للرجال باش يمارسو المهنة

ايا حارو واش يسموهم :

كاين لي يسميهم:
Sage-femme homme
Homme sage-femme
ولكن في القواميس كي تحوسو راكم قادرين تصادفو كلمة :
📝Un maïeuticien📝
(médecine) Homme exerçant le métier de sage-femme.

النطق الصحيح تاعها : مايوتيسيان
 
Mettre les points sur les i
👇🏻
👇🏻

نحط النقاط على الحروف
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Tente ta chance
سيي زهرك
 
Héritage qui vient de :
👇🏻
👇🏻

▪️
Père
➡️
paternel
▪️
Mère
➡️
maternel
▪️
Oncle / tante
➡️
Avunculaire

يعني كي تورث حاجة من عند باباك يقولوا پاتاغنال
و كي تكون من عند يماك يقولوا ماتاغنال
و كي تكون من عمومك و لا خوالك و لا عماتك و لا خالاتك يقولوا أvونكلار
 
اذا حبيت(ي) تهنئة صديق(ة) بالتخرج(او النجاح بصفة عامة) هاي ليكم نموذج تاع ميساج شباب
🖤

Des nouvelles excitations t'attendent : Un nouveau départ, un nouveau défi, un nouveau projet...mais pour l'instant je t'envoie toutes mes félicitations pour ta réussite ! Bravo, tu l'as bien mérité
اثارة جديدة تنتظرك: انطلاقة جديدة؛ تحد جديد ، مشروع جديد... ولكن في الوقت الراهن ارسل لك احر التهاني بمناسبة نجاحك، احسنت، انت تستحق ذلك.
 
🥀
نستعملو الحرف En مع القارات : (les continents)
en Afrique, en Europe, en Asie......
في افريقيا، في اوروبا، في اسيا
❌
لا تستعمل en مع المدن :
en Paris
❌

à Paris
✅

en Oran
❌

à Oran
✅

En Marseille
❌

à Marseille
✅
 
"si tu n'as pas honte fais ce que tu veux"
"ان لم تستح فافعل ما شئت"
صدق رسول الله
 
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