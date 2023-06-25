كيفاش نقولوا بالفرنسية == ساهلة ماهلة ==

اهلا اخوتي

مرحبا بيك سواء كنت طالبا نظاميا او طالبا حرا

مهما كان مستواك في اللغة الفرنسية

ستتعلم معي كل شيئ هنا وسيكون موضوعا متجددا

تفضلوا استمتعوا مع اغلب الكلمات لي ماراحش تجي في بالك

كيفاش نقولولها بالفرنسية



اتمنى ان يتفاعل الجميع ​