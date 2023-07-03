علاقات العمل الناجحة؟ ​

علاقات العمل هي العلاقات التي تتشكل بين الموظفين في مكان العمل، سواء كانوا في نفس الفريق أو في أقسام مختلفة أو حتى في مستويات إدارية مختلفة. تشكل علاقات العمل جزءًا هامًا من بيئة العمل، وقد تكون لها تأثير كبير على مستوى الإنتاجية والرضا الوظيفي والأجواء العامة في المكان.

تتأثر علاقات العمل بعوامل عديدة.. منها: