12 سنة تمر على وفاة العضو العزيز أيوب ترحموا عليه

سلام الله عليكم .

كان معنا في سنوات 2009 و 2010 عضو اسمه أيوب كان نِعم الناس و ناس ملاح و قمة في الأخلاق ، كان معروف بمشاركاته في قسم الرياضة و كان مشرف فيه على ما أعتقد ، كنا والفنا ببعضانا و اصبحنا قريبين و و ...



في نهار من النهارات كنا في المنتدى حتى جانا خبر وفاته ، هبط علينا الخبر كالصاعقة ، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و أبدله الله داراً خير من داره ، اللهم ارحمه فأنت خير الراااحمين .

ترحموا عليه و ادعوا له بالرحمة و المغفرة رحمك الله أيوب

هذه صورة ملفه في المنتدى حينها