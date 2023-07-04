12 سنة تمر على وفاة العضو العزيز أيوب ترحموا عليه

EL General

EL General

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,448
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
سلام الله عليكم .

كان معنا في سنوات 2009 و 2010 عضو اسمه أيوب كان نِعم الناس و ناس ملاح و قمة في الأخلاق ، كان معروف بمشاركاته في قسم الرياضة و كان مشرف فيه على ما أعتقد ، كنا والفنا ببعضانا و اصبحنا قريبين و و ...

في نهار من النهارات كنا في المنتدى حتى جانا خبر وفاته ، هبط علينا الخبر كالصاعقة ، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و أبدله الله داراً خير من داره ، اللهم ارحمه فأنت خير الراااحمين .

ترحموا عليه و ادعوا له بالرحمة و المغفرة رحمك الله أيوب 🌹🌹



هذه صورة ملفه في المنتدى حينها
Screenshot_20230704-105545_YouTube.jpg




صورة ملفه حالياً:
Screenshot_20230704-111638_Chrome.jpg





هذه صورة قبره رحمه الله
20230704_105701.jpg




Screenshot_20230704-105846_YouTube.jpg
 

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