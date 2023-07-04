12 سنة تمر على وفاة العضو العزيز أيوب ترحموا عليه

EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,448
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم .
كان معنا في سنوات 2009 و 2010 عضو اسمه أيوب كان نِعم الناس و ناس ملاح و قمة في الأخلاق ، كان معروف بمشاركاته في قسم الرياضة و كان مشرف فيه على ما أعتقد ، كنا والفنا ببعضانا و اصبحنا قريبين و و ...
في نهار من النهارات كنا في المنتدى حتى جانا خبر وفاته ، هبط علينا الخبر كالصاعقة ، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و أبدله الله داراً خير من داره ، اللهم ارحمه فأنت خير الراااحمين .
ترحموا عليه و ادعوا له بالرحمة و المغفرة رحمك الله أيوب
هذه صورة ملفه في المنتدى حينها
صورة ملفه حالياً:
هذه صورة قبره رحمه الله
كان معنا في سنوات 2009 و 2010 عضو اسمه أيوب كان نِعم الناس و ناس ملاح و قمة في الأخلاق ، كان معروف بمشاركاته في قسم الرياضة و كان مشرف فيه على ما أعتقد ، كنا والفنا ببعضانا و اصبحنا قريبين و و ...
في نهار من النهارات كنا في المنتدى حتى جانا خبر وفاته ، هبط علينا الخبر كالصاعقة ، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و أبدله الله داراً خير من داره ، اللهم ارحمه فأنت خير الراااحمين .
ترحموا عليه و ادعوا له بالرحمة و المغفرة رحمك الله أيوب
هذه صورة ملفه في المنتدى حينها
صورة ملفه حالياً:
هذه صورة قبره رحمه الله