MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 13,361
- النقاط
- 351
السلام عليكم
متوفر 300€ WISE للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =235دج
اقل مبلغ للبيع 50€
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 300€ WISE للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =235دج
اقل مبلغ للبيع 50€
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ