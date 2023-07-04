سلام الله عليكم ...



هل تعرف مَن هو القائد المسلم الذي كان سببا في دخول 15 دولة في دين الله أفواجًا؟

فاتح غرب إفريقيا والذي حين كان ينادي بالقتال كان يقوم معه 500 ألف فارس!

إنه ‎ أبو بكر بن عمر اللمتوني أمير دولة المرابطين بعد أخيه الأمير يحيى بن عمر اللمتوني.

كان رحمه الله من علماء المرابطين، وقد جُمعت له الزعامة الدينية والسياسية، وخلال سنتين من زعامته لجماعته المرابطين بعد الشيخ "عبد الله ياسين" يكون قد ظهر ما يُعرف بدويلة المرابطين، في شمال السنغال وجنوب موريتانيا، وهي بعدُ لا تكاد تُرى على الخريطة.







وأثناء توليه قيادة دعوة المرابطين حدثت فتنة بين بعض قبائل الأمازيغية في المنطقة الواقعة بين المغرب وموريتانيا فتوجه "أبو بكر بن عمر اللمتوني" بقسم من المرابطين ليحلَّ الخلاف، تاركًا زعامة المرابطين لابن عمِّه الأمير الزاهد ‎ يوسف بن تاشفين .





بعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمتوني أن يحل الخلاف، توجه نحو غرب أفريقيا ليدعو أهل هذه المناطق إلى الإسلام.

ولقد وجد قبائل وثنية، لا تعبد الله بالكلية، وجدها تعبد الأشجار والأصنام وجد قبائل لم يصل الإسلام إليها أبدا، تأثر رحمه الله بذلك كثيراً حيث كان قد تعلم من الشيخ عبد الله بن ياسين أن يحمل همّ الدعوة إلى الله، وأن يحمل همّ هداية الناس أجمعين حتى إن لم يكونوا مسلمين، وأن يسعى إلى التغيير والإصلاح بنفسه..





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