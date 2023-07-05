ايقونة الثورة الجزائرية جميلة بوباشا 🇩🇿🌹

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حُكم عليها بالإعدام سنة 1961 ولكنه تم الإفراج عنها بموجب اتفاقيات ايفيان في 07 مايو 1962، ولم يُحاكم من قاموا بتعذيبها. وانضمت لاحقا إلى أول مجلس وطني للجزائر المستقلة.