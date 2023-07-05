EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
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سلام الله عليكم و رحمته ..
هل تعلمون من هذه السيدة العظيمة التى عذبت بوحشية وحكم عليها بالإعدام ؟ انها ايقونة الثورة الجزائرية جميلة بوباشا
التحقت بالثورة عام 1955 وكان عمرها حينها 17 سنة ..
بعد سنوات ..تم اعتقالها في 9 فبراير 1960 المصادف ليوم عيد ميلادها، على خلفية قيامها بوضع العديد من القنابل في مناطق تجمع الفرنسيين في العاصمة الجزائرية لتتعرض لأبشع أنواع التعذيب ويحكم عليها بالإعدام.
وقد عرفت قصتها تعاطفا كبيرا من المثقفين والشخصيات العالمية، وفي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جون بول سارتر، والرسام العالمي بابلو بيكاسو الذي رسمها في لوحة تقدر حاليا قيمتها بـ400 مليون يورو.
و الكاتبة سيمون دي بوفوار والرسام العالمي دافعت عنها المحامية الشهيرة جيزال حليمي و تفاعل مع قضيتها الرئيس الأمريكي كيندي والزعيم الصيني ماوتسي تونغ .
هل تعلمون من هذه السيدة العظيمة التى عذبت بوحشية وحكم عليها بالإعدام ؟ انها ايقونة الثورة الجزائرية جميلة بوباشا
التحقت بالثورة عام 1955 وكان عمرها حينها 17 سنة ..
بعد سنوات ..تم اعتقالها في 9 فبراير 1960 المصادف ليوم عيد ميلادها، على خلفية قيامها بوضع العديد من القنابل في مناطق تجمع الفرنسيين في العاصمة الجزائرية لتتعرض لأبشع أنواع التعذيب ويحكم عليها بالإعدام.
وقد عرفت قصتها تعاطفا كبيرا من المثقفين والشخصيات العالمية، وفي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جون بول سارتر، والرسام العالمي بابلو بيكاسو الذي رسمها في لوحة تقدر حاليا قيمتها بـ400 مليون يورو.
و الكاتبة سيمون دي بوفوار والرسام العالمي دافعت عنها المحامية الشهيرة جيزال حليمي و تفاعل مع قضيتها الرئيس الأمريكي كيندي والزعيم الصيني ماوتسي تونغ .