مناضلات بلادي

بيسان بيبا
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هذه المقالة عن جميلة بوباشا.
جميلة بوباشا ( ولدت في 9 فبراير 1938 في بولوغين، الجزائر العاصمة) هي مناضلة ومقاومة جزائرية من النساء الائي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي.[2][3][4]
جميلة بوباشا ( ولدت في 9 فبراير 1938 في بولوغين، الجزائر العاصمة) هي مناضلة ومقاومة جزائرية من النساء الائي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي.[2][3][4]
حياتهاأبوها اسمه عبد العزيز بن محمد وأمها زبيدة عماروش حيث ترعرعت في عائلة متوسطة الحال وكانت تدرس في دالي إبراهيم قبل أن تجندها جبهة التحرير سنة 1959 كفدائية لزرع القنابل والمتفجرات في مناطق المعمرين الفرنسيين وقاموا بتسميتها خليدة إلى أن تم توقيفها في 06 فبراير 1960 وهي متلبسة بعملية فدائية ووضعت في السجن العسكري وتم تعذيبها بكل الوان العذاب ولكنها كانت صامدة كالخشب.
امرأة ألهمت العالمتعاطف العالم كله مع جميلة بوباشا وفي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جون بول سارتر والصحفية سيمون دي بوفوار والرسام العالمي بابلو بيكاسو الذي رسمها في لوحة رائعة والكاتب لويس أراغون وتطوع الكثير من المحامين للدفاع عنها في مقدمتهم جيزال حليمي وحتى الرئيس الأمريكي جون اف كنيدي والزعيم الصيني ماوتسي تونغ.
الافراج عنهاحكم عليها بالإعدام سنة 1961 ولكنه تم الإفراج عنها بموجب اتفاقيات ايفيان في 07 مايو 1962 لتنظم إلى أول مجلس وطني للجزائر المستقلة.
لوحة بيكاسوأعجب الرسام العالمي بابلو بيكاسو بجميلة بوباشا خصوصا صلابتها وشجاعتها وقام برسمها في بورتريه لكتاب المحامية جيزيل حليمي وسيمون دي بوفوار سنة 1962 .
زيارة لإيرانقامت بوباشا في أكتوبر 2014 بزيارة لإيران بدعوة من رئيس المؤسسة الإيرانية للإذاعة والتلفزيون عزة الله ضرغامي..
مؤلفات عنها
- جميلة بوباشا للصحفية جيزيل حليمي سنة 1962.
- جميلة بوباشا المرأة التي ألهمت بيكاسو للكاتب خالفة معمري سنة 2013.
أفلام
- فيلم من أجل جميلة للمخرجة كارولين أوبير Caroline HUPPERT سنة 2011 .