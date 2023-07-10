هذه هي الطريقة العلمية الصحيحة التي تعتمدها محطات الأرصاد لقياس درجة الحرارة اليومية

EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
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سـلامٌ عـلـيـكُـم
هذه هي الطريقة العلمية الصحيحة التي تعتمدها محطات الارصاد لقياس درجة الحرارة اليومية
علمياً يجب أن يكون مقياس درجة حرارة الهواء في الظل، وأن يكون في صندوق خشبي أبيض حت نضمن عزل أي مؤثر معدني أو لون خارجي يمكن ان يؤثر درجة حرارة الهواء، ويجب أن يكون الصندوق الخشبي بارتفاع يبلغ ما بين 1.2 – 2م فوق سطح الأرض من أجل أن نبتعد عن تأثير سطح الأرض على درجة الحرارة.
وفي الصندوق فتحات مائلة يدخل معها الهواء ولا تسمح لأشعة الشمس بالدخول، بهذه الطريقة تقاس درجة الحرارة عالمياً وعلمياً.
وعليه فعلميا عبارة: درجة الحرارة تحت أشعة الشمس بلغت كذا وكذا خاطئة تماما ولا تصلح بالاساس، فهذا التسجيل لا ينضبط إذ إن حرارة أشعة الشمس المباشرة ستسخن الترمومتر، ومن ثم الجهاز سيعطي درجة حرارة المعدن المشكل لجهاز الترمومتر، وليس درجة حرارة الهواء المستهدف .
هذه هي الطريقة العلمية الصحيحة التي تعتمدها محطات الارصاد لقياس درجة الحرارة اليومية
علمياً يجب أن يكون مقياس درجة حرارة الهواء في الظل، وأن يكون في صندوق خشبي أبيض حت نضمن عزل أي مؤثر معدني أو لون خارجي يمكن ان يؤثر درجة حرارة الهواء، ويجب أن يكون الصندوق الخشبي بارتفاع يبلغ ما بين 1.2 – 2م فوق سطح الأرض من أجل أن نبتعد عن تأثير سطح الأرض على درجة الحرارة.
وفي الصندوق فتحات مائلة يدخل معها الهواء ولا تسمح لأشعة الشمس بالدخول، بهذه الطريقة تقاس درجة الحرارة عالمياً وعلمياً.
وعليه فعلميا عبارة: درجة الحرارة تحت أشعة الشمس بلغت كذا وكذا خاطئة تماما ولا تصلح بالاساس، فهذا التسجيل لا ينضبط إذ إن حرارة أشعة الشمس المباشرة ستسخن الترمومتر، ومن ثم الجهاز سيعطي درجة حرارة المعدن المشكل لجهاز الترمومتر، وليس درجة حرارة الهواء المستهدف .