السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاء الله يكون اي واحد يقرا مشكلتي بخير والحمد لله على كل حال

بعدما حسيت دنيا ضاقت عليا و ملقيت لمن نحكي جيت نطرح مشكلتي ليكم و نتمنى تنصحوني و تمدولي العلاج المناسب

انا اعاني من كثرت التفكير ليس مجرد تفكير عندي فرط كبيير نخمم على كلش و نتوسوس و نبقا نحل ونفك فاي هدرة و فاي تصرف يديروهلي و هدا شي اثر فيا من كل جانب حتى من جانب زواجي وليت نشك و حتى ويبرولي نامن بصح معاود نبقا نربط الاحداث ونخرج استنتاجات حتى مرضت نفسيا وفقدت الرغبة فكل حاجة و تعبت

تلقاني نخمم فلماضي و فالمستقبل و نوض نخمم ونرقد نخمم و خصني حاجة لي تريحلي عقلي وتريحني

انتظر تعليقاتكم