مشكلتي التفكير المفرط يدمر حياتي انصحوني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
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51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله يكون اي واحد يقرا مشكلتي بخير والحمد لله على كل حال
بعدما حسيت دنيا ضاقت عليا و ملقيت لمن نحكي جيت نطرح مشكلتي ليكم و نتمنى تنصحوني و تمدولي العلاج المناسب
انا اعاني من كثرت التفكير ليس مجرد تفكير عندي فرط كبيير نخمم على كلش و نتوسوس و نبقا نحل ونفك فاي هدرة و فاي تصرف يديروهلي و هدا شي اثر فيا من كل جانب حتى من جانب زواجي وليت نشك و حتى ويبرولي نامن بصح معاود نبقا نربط الاحداث ونخرج استنتاجات حتى مرضت نفسيا وفقدت الرغبة فكل حاجة و تعبت
تلقاني نخمم فلماضي و فالمستقبل و نوض نخمم ونرقد نخمم و خصني حاجة لي تريحلي عقلي وتريحني
انتظر تعليقاتكم
 
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