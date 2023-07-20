بين الاخفاق والنجاح جهد محسوم !! ..

كيف تجددون قدوراتكم في حالة الاخفاق في أي امتحان ..

بسيطة جدا ..قم بإرشاد نفسك الى ثلاثة نقاط

1) _ أيقن بأنك لم تفشل بل أعتبر أن اخفاقك ماهو إلا تجربة قد مر عليها كثير مما سبقوك ..أغلبهم اليوم إطارات وأساتذة في جميع الاطوار .. ونسوا أنهم كانوا غير محظوظين .

2)_ أكد لنفسك بأنك لست بإخفاقك غير قادر على مواصلة الدراسة .. بل هناك من هم في الجامعة قد أخفقوا مرات كثيرة ..لكن ماجعلهم يعودون بقوة ..هو أنهم آمنوا بأن الغيب ليس من صنع البشر .. وأنا التوفيق يأتي بعد اقناع نفسك بأنك متمكن من العودة في أي لحظة ..إذا كن واثق بقدوراتك بس.

3)_ أعمل في صمت فكثير من الناس سقطوا بسبب الحسد .. .. وأعطي لنفسك إلهاما ملائكي .. و صن نفسك من الفراغ وتحدث مع نفسك أن نجاحك آت في يوم جديد ..فكل آت قريب .. أيها الطالب الواثق في ترشيد نفسك بنفسك .فذلك ما ينبغي قوله عن ما بين النجاح والاخفاق ..

اللهم اني أسألك النجاح في نيل شهادة الباكالوريا لكل طلبة العلم .. من أبناء المسلمين في كل مكان .