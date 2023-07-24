عرض بيع متوفر 440€ PAYSERA مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
440.00 أورو
سعر البيع
235.00 د.ج / أورو ، قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
abdouker

abdouker

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
1,195
النقاط
48
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

متوفر 440€ Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو =235دج

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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