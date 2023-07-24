abdouker
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 11 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,195
- النقاط
- 48
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متوفر 440€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =235دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متوفر 440€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =235دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ