بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



متوفر 440€ Paysera للبيع مقابل CCP



السعر: 1 اورو =235دج



الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا



العمولة لا توجد



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اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ