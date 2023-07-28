قدمت الاستقالة

اعلى النافذة في غرفة الاستقبال . تمعنت في صورة لسلم مهني مرسوم بشكل جميل في القمة مكتوب مجلس الادارة ثم النائب ثم المدير التنفيذي وافرع اخرى مثل مدير المخزون و الواردات والمدير المالي . كانت الرسمة جميلة جدا وكنت انا في اسفلها ! لا