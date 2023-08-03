تطبيقات مخفية على هاتف آيفون لا يعرفها أغلبنا

تطبيقات مخفية على جوال آيفون تحمل العديد من الميزات الرائعة التي قد لا يعرفها الكثيرون، يعتبر "خرائط آبل" واحداً من هذه التطبيقات المفيدة مع هواتف ايفون حيث توفر خدمة تحديد المواقع بدقة عالية وإرشادات التوجيه الصوتية، ومن خلاله، يمكن للمستخدمين البحث عن أماكن الأعمال والمطاعم وحتى الفنادق بكل سهولة.
تطبيق "الملاحة الليلية" هو تطبيق آخر يعتبره الكثيرون من التطبيقات المخفية على الايفون والذي يساعد في تحسين رؤية الشاشة أثناء القيادة في الظروف المظلمة، ويقوم التطبيق بتعديل توهج الشاشة وتوفير حلول مريحة لتجنب التوهج الزائد.
تطبيق "صحة آبل" يمنح المستخدمين إمكانية مراقبة صحتهم ولياقتهم البدنية بشكل شامل، حيث يقدم الأدوات اللازمة لقياس معدل ضربات القلب وعدد الخطوات المشيّة والسعرات الحرارية المحروقة، وفحص مستويات السكر في الدم.
تتمتع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "سيري" بشعبية كبيرة على iphone حيث يمكن للمستخدمين التحدث إلى الهاتف للقيام بمهام متعددة بسهولة، مثل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية أو حتى إنشاء تذكيرات يومية.
عندما يتعلق الأمر بالتصوير والتعديل، تطبيق "القلم المطور" هو الحل الأمثل، ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الكتابة والرسم مباشرةً على الصور، مع إمكانية تحريك الكتابة وتغيير حجمها ولونها.
نظرًا لكثرة استخدام الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، فإن معرفة هذه التطبيقات المخفية واستخدامها بكفاءة يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد، لذا، لا تتردد في استكشاف تلك التطبيقات على هاتفك الآيفون واستفادة من فوائدها المذهلة.
تطبيق "الملاحة الليلية" هو تطبيق آخر يعتبره الكثيرون من التطبيقات المخفية على الايفون والذي يساعد في تحسين رؤية الشاشة أثناء القيادة في الظروف المظلمة، ويقوم التطبيق بتعديل توهج الشاشة وتوفير حلول مريحة لتجنب التوهج الزائد.
تطبيق "صحة آبل" يمنح المستخدمين إمكانية مراقبة صحتهم ولياقتهم البدنية بشكل شامل، حيث يقدم الأدوات اللازمة لقياس معدل ضربات القلب وعدد الخطوات المشيّة والسعرات الحرارية المحروقة، وفحص مستويات السكر في الدم.
تتمتع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "سيري" بشعبية كبيرة على iphone حيث يمكن للمستخدمين التحدث إلى الهاتف للقيام بمهام متعددة بسهولة، مثل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية أو حتى إنشاء تذكيرات يومية.
عندما يتعلق الأمر بالتصوير والتعديل، تطبيق "القلم المطور" هو الحل الأمثل، ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الكتابة والرسم مباشرةً على الصور، مع إمكانية تحريك الكتابة وتغيير حجمها ولونها.
نظرًا لكثرة استخدام الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، فإن معرفة هذه التطبيقات المخفية واستخدامها بكفاءة يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد، لذا، لا تتردد في استكشاف تلك التطبيقات على هاتفك الآيفون واستفادة من فوائدها المذهلة.