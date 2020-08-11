zakariaae
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تغير العالم كثيراً بعد ظهور فايروس كورونا، الأمر الذي أجبر العالم بأسره على الجلوس في المنزل والامتثال إلى قواعد التباعد الاجتماعي حرصاً على السلامة العامة وصحة الجميع، ونتج بطبيعة الحال آثار كارثية على جميع القطاعات خاصةً الشركات الكُبرى والجامعات.
وكما لاحظنا، فقد لعبت التقنية ببرامجها وتطبيقاتها دور شديد الأهمية من أجل مساعدة البشرية اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة. وباعتبار أن تطبيقات إدارة المهام الآن باتت تستحوذ على اهتمام بالغ من المستخدمين الذين يسعون إلى تنظيم أوقاتهم وأعمالهم لتعزيز الإنتاجية، فدعونا نعرفكم اليوم على أداة Taskade التي ستساعدك على تنظيم مهامك وإنجازها بطريقة فعّالة عن تجربة.
تُعتبر Taskade أداة مجانية جديدة، لا تسمح للمُستخدمين بإدارة وتنظيم مهامهم اليومية فحسب، بل تسمح لهم أيضًا بإنشاء مذكرة نقطية (البوليت جورنال) وتنظيم أفكارهم والتعاون مع الآخرين. تمثل هذه الأداة أحد أكثر الحلول منطقية وعملية لإدارة المهام بطريقة بصرية مميزة من ناحية التصميم والأداء، كما تأتي برفقة مجموعة غنية بالمميزات ستجذب بالتأكيد كل من يُريد العمل من المنزل وتنظيم مهامه باحترافية ومهنية عالية، كجدولة المهام اليومية والأسبوعية وإمكانية عقد مؤتمرات الفيديو بدون الحاجة إلى أي برنامج خارجي والمزيد.
ستحصل مع Taskade على برنامج شامل جميع الأساليب الفعالة التي تمكنك من تسهيل حياتك العملية، بحيث يمكنك تصنيف وجمع قوائم المهام الخاصة بك ضمن مجلدات مرتبة لتقسيم أعمالك وواجباتك دون أي جهد. جنبًا إلى جنب، يمكنك كذلك إنشاء مجلد خاص بالحياة العملية يحتوي المهام والمشاريع التي تعمل عليها، ومجلد ثاني للحياة الاجتماعية والمنزلية للمهام والواجبات الشخصية.
يركز البرنامج على جعل كل شيء مركزيًا ويسهل الوصول إليه، كما يحتوي مساحة عمل افتراضية حيث يمكن لكل عضو في الفريق إنشاء مهام أو قوائم مهام بالإضافة إلى رؤية جميع المهام لليوم وبقية الأسبوع والتعاون بين الزملاء والدردشة معهم بكل سلاسة. بشكل عام، يمكنك النظر إلى Taskade على أنه دمج بين أداة Trello و OmniOutliner و OmniFocus تحت سقف واحد! والذي قد يكون شيئًا جيدًا لتلبية كافة احتياجاتك.
يمكن للمستخدمين اختيار الطريقة التي يريدونها لعرض مهامهم ثم تحديد مهمة للإشارة إلى إنجازها، كلما تم إنجاز المزيد من المهام ووضع علامة عليها يمتلئ شريط التقدم تلقائياً مِما يعرض التقدم العام للفريق، أي أنها سهلة للغاية وتتيح الميزات في الوقت الفعلي مثل الدردشة وعقد المؤتمرات والتواصل الفعال والتعاون المثمر، مِما يؤدي إلى نتائج أفضل ووقت أسرع في تسليم العمل.
تطبيق Taskade مجاني ومُتاح لكل من نظامي التشغيل macOS و Windows. وبصرف النظر عن استخدام Taskade كبرنامج على الكمبيوتر، يمكنك أيضًا استخدامه كتطبيق على هاتفك الأندرويد أو الآيفون، أو حتى كإضافة على متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس. وهنا دعني أخبرك أن أفضل جزء في استخدام Taskade كإضافة للمتصفح هو أنه يحوّل صفحة علامة التبويب الجديدة العادية إلى صفحة Taskade بشكل أساسي بحيث يمكنك الوصول إلى الوظائف التي تقدمها الاداة سريعًا. لذا، إذا كنت شخصًا يحتاج إلى تذكير دائم بمهامه المعلقة، أود أن أقول أن إضافة Taskade مكان مناسب للبدء.
لنُلقي نظرة عامة الآن حول فوائد هذه الأداة، أول فائدة إمكانية استخدامها كضيف، تُتيح لك أداة Taskade تجربتها والاستمتاع بالعديد من ميزاتها، كل ما عليك فعله هو استخدام البرنامج كضيف والاستمتاع بالعديد من ميزاتها الرائعة مثل قوائم المهام غير المحدودة والمتعاونين غير المحدودين ودردشات الفريق وتواريخ الاستحقاق والفيديو والمكالمات الصوتية وغيرها.
وبمجرد تشغيل التطبيق، سترى كيف يمكنك استخدام الوظائف التي يشملها. كما ترى في الصورة أعلاه، يأتي التطبيق مع مجموعة تم إنشاؤها مسبقًا تسمى Activity للأنشطة التي تود القيام بها اليوم، و Starred للمهام اليومية المهمة التي لابد من إنجازها خلال اليوم.
تتيح لك القدرة على استخدام Taskade الانغماس وتجربة البرنامج بسهولة وتنوع، الميزات التي تأتي مع الإصدار المجاني هي ما تبحث عنه في اي برنامج لإدارة المهام، لذلك تحصل بشكل أساسي على فكرة كاملة عن كيفية ملاءمة Taskade لعملك، وإذا قررت أن البرنامج ليس لك فإن أفضل جزء هو أنك لن تضطر إلى دفع دولار واحد.
ثانِ فائدة تقريباً الاستفادة من لوحة تحكم خالية من الفوضى، تحتوي Taskade على لوحة تحكم أنيقة للغاية وسهلة من ناحية الرؤية والتنقل، يمكنك العمل بسهولة حول الشاشة والقدرة على تحديد علامات التبويب التي تحتاج إليها للنقر والوصول إلى المعلومات التي تريد رؤيتها مثل المهام اليومية والأسبوعية والمذكرات والملاحظات والتذكيرات وغيرها.
يمنحك التطبيق أيضًا القدرة على دمج المهام في مهام أخرى. يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على زر Tab على لوحة المفاتيح. بمجرد النقر ، سيتم دمج المهمة تلقائيًا داخل المهمة الموجودة فوقها. أستخدم هذه الميزة كثيرًا في خدمة OmniFocus ويسعدني أنها موجودة مع هذا التطبيق أيضًا.
ثالث فائدة لهذه الأداة معنا اليوم وهي متعاونون غير محدودون وقوائم مهام غير محدودة، من بين نقاط البيع الرئيسية لـ Taskade أنه يمكنك إنشاء عدد غير محدود من قوائم المهام والعمل مع أكبر عدد ممكن من المتعاونين، حتى إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني سواء كنت تعمل في مشروع صغير أو مسعى ضخم على مستوى المؤسسة.
فإذا أردت مشاركة قائمة، ستحتاج إلى فتح القائمة في التطبيق ثم النقر على زر المشاركة الموجود بجوار زر الدعوة (Invite) مباشرة. وبمجرد مشاركة مجموعتك أو قائمتك، يمكن للمتعاون إجراء تغييرات على القائمة بسهولة في الوقت الفعلي. يمكنه أيضًا الدردشة معك عن طريق النقر على زر الدردشة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من قائمتك. ومع ذلك، فإن أدوات التعاون المدمجة بها بعض العوائق. في الواقع، واحدة من أكبر العيوب التي لاحظتها مع هذا التطبيق هو أنه لا يوجد سجل تغيير. فمن المعروف أن التطبيقات التي تسمح بالتعاون، من المهم للغاية أن تتضمن ميزة أو طريقة لمعرفة المُستخدم الذي أضاف أو حذف المعلومات — مثل G Suite.
فبعد الحديث عن فوائد هذه الأداة المُميزة، لا بد لنا من سرد مُميزاتها الضخمة حيث توفر لمُستخدميها الكثير من الثيمات والخلفيات، وتواريخ الاستحقاق والتذكيرات، ودردشة خاصة بفريق العمل، ومزامنة في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تنزيل قوالب مُخصصة وحفظها، برفقة البحث العالمي، والوضع الليلي ومكالمات الفيديو والصوت والمزيد.
وبالحديث عن كل تلك المزايا السابقة، يجب أن نذكر الخطط التي يوفرها الموقع لرواده والتي أتت على شكل ثلاثة خطط أولها مجاني تسمح بـ قوائم مهام غير محدودة، متعاونون غير محدودين، مساحة عمل واحدة، 1 ميجابايت حد تحميل الملف، مساحة تخزين 100 ميجا بايت، تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، والمشاهدات والقوالب.
كما لاحظنا أعلاه بأن الخطة الأولى والمجانية تحتوي على عدد جيد من الخواص لكنها تبقى محدودة نوعاً ما، لذلك إن أعجبتك الخدمة وعادت بالنفع على نشاطك التجاري يُمكن عندها تجربة الخطة الثانية التجريبية والتي تحتوي على عناصر أكثر من سابقتها قبل الحصول على اشتراك شهري أو سنوي في الخدمة قد يُكلفك من 5 إلى 9 دولار.
عند الوصول إلى التفاصيل التقنية يُمكن أن نُخبرك بأن هذه الأداة تدعم جميع الأنظمة من ويندوز ماك لينكس إلى الأندرويد والآيفون حتى إضافات المتصفح من كروم وكل ما بُني عليه إلى فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج، إذن كل ما عليك التوجه إلى صفحة التنزيلات لاختيار الحزمة المُناسبة لك كما أشرنا سابقًا، كما يوفر الموقع دعم حي ومُباشر أو عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى صفحة المساعدة حيث يمكنك العثور على دليل ارشادي كامل لكيفية التعامل مع البرنامج من الصفر وحتى الاحتراف.
وكما لاحظنا، فقد لعبت التقنية ببرامجها وتطبيقاتها دور شديد الأهمية من أجل مساعدة البشرية اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة. وباعتبار أن تطبيقات إدارة المهام الآن باتت تستحوذ على اهتمام بالغ من المستخدمين الذين يسعون إلى تنظيم أوقاتهم وأعمالهم لتعزيز الإنتاجية، فدعونا نعرفكم اليوم على أداة Taskade التي ستساعدك على تنظيم مهامك وإنجازها بطريقة فعّالة عن تجربة.
تُعتبر Taskade أداة مجانية جديدة، لا تسمح للمُستخدمين بإدارة وتنظيم مهامهم اليومية فحسب، بل تسمح لهم أيضًا بإنشاء مذكرة نقطية (البوليت جورنال) وتنظيم أفكارهم والتعاون مع الآخرين. تمثل هذه الأداة أحد أكثر الحلول منطقية وعملية لإدارة المهام بطريقة بصرية مميزة من ناحية التصميم والأداء، كما تأتي برفقة مجموعة غنية بالمميزات ستجذب بالتأكيد كل من يُريد العمل من المنزل وتنظيم مهامه باحترافية ومهنية عالية، كجدولة المهام اليومية والأسبوعية وإمكانية عقد مؤتمرات الفيديو بدون الحاجة إلى أي برنامج خارجي والمزيد.
ستحصل مع Taskade على برنامج شامل جميع الأساليب الفعالة التي تمكنك من تسهيل حياتك العملية، بحيث يمكنك تصنيف وجمع قوائم المهام الخاصة بك ضمن مجلدات مرتبة لتقسيم أعمالك وواجباتك دون أي جهد. جنبًا إلى جنب، يمكنك كذلك إنشاء مجلد خاص بالحياة العملية يحتوي المهام والمشاريع التي تعمل عليها، ومجلد ثاني للحياة الاجتماعية والمنزلية للمهام والواجبات الشخصية.
يركز البرنامج على جعل كل شيء مركزيًا ويسهل الوصول إليه، كما يحتوي مساحة عمل افتراضية حيث يمكن لكل عضو في الفريق إنشاء مهام أو قوائم مهام بالإضافة إلى رؤية جميع المهام لليوم وبقية الأسبوع والتعاون بين الزملاء والدردشة معهم بكل سلاسة. بشكل عام، يمكنك النظر إلى Taskade على أنه دمج بين أداة Trello و OmniOutliner و OmniFocus تحت سقف واحد! والذي قد يكون شيئًا جيدًا لتلبية كافة احتياجاتك.
يمكن للمستخدمين اختيار الطريقة التي يريدونها لعرض مهامهم ثم تحديد مهمة للإشارة إلى إنجازها، كلما تم إنجاز المزيد من المهام ووضع علامة عليها يمتلئ شريط التقدم تلقائياً مِما يعرض التقدم العام للفريق، أي أنها سهلة للغاية وتتيح الميزات في الوقت الفعلي مثل الدردشة وعقد المؤتمرات والتواصل الفعال والتعاون المثمر، مِما يؤدي إلى نتائج أفضل ووقت أسرع في تسليم العمل.
تطبيق Taskade مجاني ومُتاح لكل من نظامي التشغيل macOS و Windows. وبصرف النظر عن استخدام Taskade كبرنامج على الكمبيوتر، يمكنك أيضًا استخدامه كتطبيق على هاتفك الأندرويد أو الآيفون، أو حتى كإضافة على متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس. وهنا دعني أخبرك أن أفضل جزء في استخدام Taskade كإضافة للمتصفح هو أنه يحوّل صفحة علامة التبويب الجديدة العادية إلى صفحة Taskade بشكل أساسي بحيث يمكنك الوصول إلى الوظائف التي تقدمها الاداة سريعًا. لذا، إذا كنت شخصًا يحتاج إلى تذكير دائم بمهامه المعلقة، أود أن أقول أن إضافة Taskade مكان مناسب للبدء.
لنُلقي نظرة عامة الآن حول فوائد هذه الأداة، أول فائدة إمكانية استخدامها كضيف، تُتيح لك أداة Taskade تجربتها والاستمتاع بالعديد من ميزاتها، كل ما عليك فعله هو استخدام البرنامج كضيف والاستمتاع بالعديد من ميزاتها الرائعة مثل قوائم المهام غير المحدودة والمتعاونين غير المحدودين ودردشات الفريق وتواريخ الاستحقاق والفيديو والمكالمات الصوتية وغيرها.
وبمجرد تشغيل التطبيق، سترى كيف يمكنك استخدام الوظائف التي يشملها. كما ترى في الصورة أعلاه، يأتي التطبيق مع مجموعة تم إنشاؤها مسبقًا تسمى Activity للأنشطة التي تود القيام بها اليوم، و Starred للمهام اليومية المهمة التي لابد من إنجازها خلال اليوم.
تتيح لك القدرة على استخدام Taskade الانغماس وتجربة البرنامج بسهولة وتنوع، الميزات التي تأتي مع الإصدار المجاني هي ما تبحث عنه في اي برنامج لإدارة المهام، لذلك تحصل بشكل أساسي على فكرة كاملة عن كيفية ملاءمة Taskade لعملك، وإذا قررت أن البرنامج ليس لك فإن أفضل جزء هو أنك لن تضطر إلى دفع دولار واحد.
ثانِ فائدة تقريباً الاستفادة من لوحة تحكم خالية من الفوضى، تحتوي Taskade على لوحة تحكم أنيقة للغاية وسهلة من ناحية الرؤية والتنقل، يمكنك العمل بسهولة حول الشاشة والقدرة على تحديد علامات التبويب التي تحتاج إليها للنقر والوصول إلى المعلومات التي تريد رؤيتها مثل المهام اليومية والأسبوعية والمذكرات والملاحظات والتذكيرات وغيرها.
يمنحك التطبيق أيضًا القدرة على دمج المهام في مهام أخرى. يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على زر Tab على لوحة المفاتيح. بمجرد النقر ، سيتم دمج المهمة تلقائيًا داخل المهمة الموجودة فوقها. أستخدم هذه الميزة كثيرًا في خدمة OmniFocus ويسعدني أنها موجودة مع هذا التطبيق أيضًا.
ثالث فائدة لهذه الأداة معنا اليوم وهي متعاونون غير محدودون وقوائم مهام غير محدودة، من بين نقاط البيع الرئيسية لـ Taskade أنه يمكنك إنشاء عدد غير محدود من قوائم المهام والعمل مع أكبر عدد ممكن من المتعاونين، حتى إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني سواء كنت تعمل في مشروع صغير أو مسعى ضخم على مستوى المؤسسة.
فإذا أردت مشاركة قائمة، ستحتاج إلى فتح القائمة في التطبيق ثم النقر على زر المشاركة الموجود بجوار زر الدعوة (Invite) مباشرة. وبمجرد مشاركة مجموعتك أو قائمتك، يمكن للمتعاون إجراء تغييرات على القائمة بسهولة في الوقت الفعلي. يمكنه أيضًا الدردشة معك عن طريق النقر على زر الدردشة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من قائمتك. ومع ذلك، فإن أدوات التعاون المدمجة بها بعض العوائق. في الواقع، واحدة من أكبر العيوب التي لاحظتها مع هذا التطبيق هو أنه لا يوجد سجل تغيير. فمن المعروف أن التطبيقات التي تسمح بالتعاون، من المهم للغاية أن تتضمن ميزة أو طريقة لمعرفة المُستخدم الذي أضاف أو حذف المعلومات — مثل G Suite.
فبعد الحديث عن فوائد هذه الأداة المُميزة، لا بد لنا من سرد مُميزاتها الضخمة حيث توفر لمُستخدميها الكثير من الثيمات والخلفيات، وتواريخ الاستحقاق والتذكيرات، ودردشة خاصة بفريق العمل، ومزامنة في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تنزيل قوالب مُخصصة وحفظها، برفقة البحث العالمي، والوضع الليلي ومكالمات الفيديو والصوت والمزيد.
وبالحديث عن كل تلك المزايا السابقة، يجب أن نذكر الخطط التي يوفرها الموقع لرواده والتي أتت على شكل ثلاثة خطط أولها مجاني تسمح بـ قوائم مهام غير محدودة، متعاونون غير محدودين، مساحة عمل واحدة، 1 ميجابايت حد تحميل الملف، مساحة تخزين 100 ميجا بايت، تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، والمشاهدات والقوالب.
كما لاحظنا أعلاه بأن الخطة الأولى والمجانية تحتوي على عدد جيد من الخواص لكنها تبقى محدودة نوعاً ما، لذلك إن أعجبتك الخدمة وعادت بالنفع على نشاطك التجاري يُمكن عندها تجربة الخطة الثانية التجريبية والتي تحتوي على عناصر أكثر من سابقتها قبل الحصول على اشتراك شهري أو سنوي في الخدمة قد يُكلفك من 5 إلى 9 دولار.
عند الوصول إلى التفاصيل التقنية يُمكن أن نُخبرك بأن هذه الأداة تدعم جميع الأنظمة من ويندوز ماك لينكس إلى الأندرويد والآيفون حتى إضافات المتصفح من كروم وكل ما بُني عليه إلى فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج، إذن كل ما عليك التوجه إلى صفحة التنزيلات لاختيار الحزمة المُناسبة لك كما أشرنا سابقًا، كما يوفر الموقع دعم حي ومُباشر أو عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى صفحة المساعدة حيث يمكنك العثور على دليل ارشادي كامل لكيفية التعامل مع البرنامج من الصفر وحتى الاحتراف.