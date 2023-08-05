السلام عليكم اخوتي في الله اريد اجابتكم فانا في امس الحاجة لهافي الحقيقة لدي سؤالين..السؤال الاول هو هل يمكنني التسجيل في المراسلة و في نفس الوقت نقرا في الليسي نظاميا عادي قصدي نقرا بالمراسلة و نظامي في نفس الوقت للعلم جبت البيام العام هذا و نجحت طلعت للثانوية و خيرت شعبة ادابالسؤال الثاني صح اذا سجلت في المراسلة يطلعوني مباشرة للدوزيام ليسي ؟ارجو الاجابة