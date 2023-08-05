بدون إجابة الدراسة بالمراسلة

U

Unknowniii

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 أوت 2023
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
25
محل الإقامة
Algeria
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخوتي في الله اريد اجابتكم فانا في امس الحاجة لها
في الحقيقة لدي سؤالين..السؤال الاول هو هل يمكنني التسجيل في المراسلة و في نفس الوقت نقرا في الليسي نظاميا عادي قصدي نقرا بالمراسلة و نظامي في نفس الوقت للعلم جبت البيام العام هذا و نجحت طلعت للثانوية و خيرت شعبة اداب
السؤال الثاني صح اذا سجلت في المراسلة يطلعوني مباشرة للدوزيام ليسي ؟
ارجو الاجابة💗
 
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