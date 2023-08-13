جيل اليوم ...الانحلال الاخلاقي مسؤولية من؟؟؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عساكم بخير وصحة وعافية

لتبادل الأفكار سنشرع في سلسلة من النقاشات

واول موضوع سيكون:

**الانحلال الاخلاقي...مسؤولية من ؟؟**

سنة بعد سنة نرى تدني اخلاق وسلوكيات هذا الجيل ...

في كل مرة نسمع خبر تلميذ طعن استاذه

طالب اعتدى على زميله

وغيرها من الأحداث وسط القطاع التربوي التعليمي

اما عن أحداث الشارع فحدث ولا حرج

عوض تخرج جيل ناضج متعلم أصبحنا نرى جيل مجرم منحل أخلاقي..

مسؤولية من هل الآباء...

أصبحت المرأة تتزوج في سن صغيرة مثل الاجيال السابقة ولكن الفرق انا نساء في ذلك الزمن كن ناضجات وواعيات ...

اما هذا الجيل الفتيات اولوياتهن مختلفة اغلبهن يلتفتن لمظهرهن ...ابناؤهم في الحضانات ليوم كامل رغم انها ماكثة في البيت..

ليس لديهن فكرة حول تربية الأبناء او كيف تكون ام مسؤولة ...

ام ان المسؤولية تقع على عاتق الرجل لانه قبل الزواج لم يكن من اهتماماته اختيار امرأة صالحة لتربية جيل ...

ومن جهة اخرى نرى العديد من الآباء ماشاء الله أخلاقا وتعاملا ولكن لم يستطيعوا التحكم في تربية ابناءهم ...

قد يكون هذا راجع للمحيط المدرسي او الأصدقاء....

ماذا عنكم مسؤولية من برأيكم ؟؟؟

ماهي اراءكم بخصوص هذا الموضوع ؟؟