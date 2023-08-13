اعراض القولون العصبي وكيف التعامل معها

akrmali
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أمراض القولون هي مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الأمعاء الغليظة وتسبب مجموعة متنوعة من الأعراض والمشكلات. في هذا المقال، سنستعرض أنواع أمراض القولون وأهم الطرق للتعامل معها بفاعلية.
أنواع أمراض القولون
تتضمن أمراض القولون عدة أنواع مختلفة، منها:
1. تقرحات القولون
هذا المرض يتسبب في تكون تقرحات في بطانة القولون و الغشاء المخاطي. يمكن أن تكون هذه التقرحات متعددة الأحجام وتوجد في منطقة المستقيم والقولون الجزء الأيسر من البطن. يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تقلص في القولون وتفاقم الأعراض مع مرور الوقت. على الرغم من أن سبب المرض غير معروف، إلا أن العوامل الوراثية وسوء التغذية والتوتر يُعتقد أنها من بين العوامل المؤثرة. تشمل الأعراض الإسهال المزمن ونوبات من المغص في البطن.
2. مرض كرون:
هذا المرض يؤثر على الجهاز الهضمي من الفم حتى فتحة الشرج، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الأمعاء. يتسبب الالتهاب في جدار الأمعاء وقد يؤدي إلى تضخمه وتضيق المجرى الهضمي. يمكن أن يتسبب أيضًا في مشكلات خارج الجهاز الهضمي مثل التهاب العينين والمفاصل. يعتبر الوراثة عاملا محتملا في تطور هذا المرض.
3. مرض الرتاج:
هذا المرض يتسبب في وجود نتوءات أو فتق في جدران الأمعاء الغليظة على شكل جيوب أو نفخات. يمكن أن يتسبب تناول الألياف وتحسين النظام الغذائي في الوقاية من هذا المرض. قد يتطلب بعض الحالات التدخل الجراحي.
التشخيص والعلاج:
يمكن تشخيص أمراض القولون العصبي من خلال فحص أشعة أو بواسطة المنظار، ويمكن استخدام العقاقير للتخفيف من أعراض المرض والمساهمة في السيطرة على التهيج. في حالات متقدمة، قد يكون التدخل الجراحي ضروريا لإزالة الأجزاء المتأثرة بالمرض.
الوقاية:
للوقاية من أمراض القولون، ينصح بتناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء. كما يفضل ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التوتر والضغوط النفسية.
الختام
أمراض القولون تشمل مجموعة متنوعة من الاضطرابات التي تؤثر على الأمعاء الغليظة. من خلال اتباع نمط حياة صحي وتناول الألياف والاهتمام بالتوتر، يمكن للأفراد الحفاظ على صحة أمعائهم والوقاية من هذه الأمراض. إذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة، يجب استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب.
بعض المصادر
مؤسسة القولون والأمعاء الأمريكية: Homepage - About IBS
مركز القولون العصبي في جامعة مايو كلينك: Irritable bowel syndrome - Symptoms and causes
الجمعية الوطنية للقولون العصبي والأمعاء: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/irritable-bowel-syndro
me
أنواع أمراض القولون
تتضمن أمراض القولون عدة أنواع مختلفة، منها:
1. تقرحات القولون
هذا المرض يتسبب في تكون تقرحات في بطانة القولون و الغشاء المخاطي. يمكن أن تكون هذه التقرحات متعددة الأحجام وتوجد في منطقة المستقيم والقولون الجزء الأيسر من البطن. يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تقلص في القولون وتفاقم الأعراض مع مرور الوقت. على الرغم من أن سبب المرض غير معروف، إلا أن العوامل الوراثية وسوء التغذية والتوتر يُعتقد أنها من بين العوامل المؤثرة. تشمل الأعراض الإسهال المزمن ونوبات من المغص في البطن.
2. مرض كرون:
هذا المرض يؤثر على الجهاز الهضمي من الفم حتى فتحة الشرج، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الأمعاء. يتسبب الالتهاب في جدار الأمعاء وقد يؤدي إلى تضخمه وتضيق المجرى الهضمي. يمكن أن يتسبب أيضًا في مشكلات خارج الجهاز الهضمي مثل التهاب العينين والمفاصل. يعتبر الوراثة عاملا محتملا في تطور هذا المرض.
3. مرض الرتاج:
هذا المرض يتسبب في وجود نتوءات أو فتق في جدران الأمعاء الغليظة على شكل جيوب أو نفخات. يمكن أن يتسبب تناول الألياف وتحسين النظام الغذائي في الوقاية من هذا المرض. قد يتطلب بعض الحالات التدخل الجراحي.
التشخيص والعلاج:
يمكن تشخيص أمراض القولون العصبي من خلال فحص أشعة أو بواسطة المنظار، ويمكن استخدام العقاقير للتخفيف من أعراض المرض والمساهمة في السيطرة على التهيج. في حالات متقدمة، قد يكون التدخل الجراحي ضروريا لإزالة الأجزاء المتأثرة بالمرض.
الوقاية:
للوقاية من أمراض القولون، ينصح بتناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء. كما يفضل ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التوتر والضغوط النفسية.
الختام
أمراض القولون تشمل مجموعة متنوعة من الاضطرابات التي تؤثر على الأمعاء الغليظة. من خلال اتباع نمط حياة صحي وتناول الألياف والاهتمام بالتوتر، يمكن للأفراد الحفاظ على صحة أمعائهم والوقاية من هذه الأمراض. إذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة، يجب استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب.
بعض المصادر
مؤسسة القولون والأمعاء الأمريكية: Homepage - About IBS
مركز القولون العصبي في جامعة مايو كلينك: Irritable bowel syndrome - Symptoms and causes
الجمعية الوطنية للقولون العصبي والأمعاء: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/irritable-bowel-syndro
me