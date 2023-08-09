مرض السكري من النوع 2: الأعراض والأسباب، التشخيص، والعلاج

قال الامين محمد: مريض السكري يعاني

و المشكلة انه يتأثر بالعوامل الخارجية





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مرض السكري هو حالة تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعاً بشكل غير طبيعي، وذلك بسبب نقص أو عدم فعالية هرمون الأنسولين، الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى الخلايا¹. وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري: النوع الأول والنوع الثاني.السكري من النوع الأول هو مرض يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب وراثية على الأرجح مدعومة بعوامل خارجية³. هذه العملية بطيئة جدًا وتستمر عشرات السنين. ويحتاج المصابون بهذا النوع من مرض السكري إلى حقن الأنسولين يومياً للحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في الدم.السكري من النوع الثاني هو مرض يتطور بشكل تدريجي نتيجة لمشكلتين: اكتساب الخلايا في العضلات والدهون والكبد مقاومة للأنسولين، وعجز البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين². ومن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من مرض السكري زيادة الوزن، وقلة النشاط البدني، والوراثة، والتقدم في السن. وقد يتم التحكم في هذا المرض باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين، وتناول أدوية خافضة للسكر، أو حقن الأنسولين.إذا كان لدية مرض السكري، فقد تتأثر صحتة بالعديد من العوامل الخارجية، مثل درجة حرارة الجو، أو التغيرات في نظام غذائة، أو المشروبات التي يشربها، أو المزاج، أو التوتر، أو المرض، أو التهابات. كل هذه العوامل قد تؤثر على كمية وجود هرمون الأنسولين في جسمة، وبالتالي على مستوى سكر في دم. لذلك، من المهم أن يقوم بفحص سكر في دم بانتظام، واتباع نصائح طبيبة حول كيفية التعامل مع هذه المؤثرات.ربنا يشفية ويزيل عنة كل مرض وكل ألم