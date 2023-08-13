۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞









السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين

وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.







في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية رواد منتدى "القرآن الكريم والسنة النبوية " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.





المساحة لكم إخوتي.







دمتم في رعاية الله وحفظه.