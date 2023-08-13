۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
838
النقاط
56
العمر
26
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.



في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية رواد منتدى "القرآن الكريم والسنة النبوية " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.


المساحة لكم إخوتي.



دمتم في رعاية الله وحفظه.
 
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