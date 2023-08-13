أستاذ الفلسفة
::أستاذ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
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- 56
- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- ذكر
۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.
في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية رواد منتدى "القرآن الكريم والسنة النبوية " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.
المساحة لكم إخوتي.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.
في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية رواد منتدى "القرآن الكريم والسنة النبوية " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.
المساحة لكم إخوتي.
دمتم في رعاية الله وحفظه.