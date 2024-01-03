۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: أستاذ ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
874
نقاط التفاعل
1,541
النقاط
56
العمر
27
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.



في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائري رواد منتدى "قعدات ناس اللمة " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.


المساحة لكم إخوتي.



دمتم في رعاية الله وحفظه.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

أستاذ الفلسفة
۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞
المشاركات
11
المشاهدات
521
نور ليتا
نور ليتا
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
2K
angegardienretour
angegardienretour
N
الموسوعه الشامله للأحاديث الضعيفه والادعيه والقصص الباطله والموضوعه ...
المشاركات
1
المشاهدات
4K
سفيان اسلام
سفيان اسلام
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة