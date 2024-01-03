أستاذ الفلسفة
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۞سجل حضوركَ بآية قرآنية ۞
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.
في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائري رواد منتدى "قعدات ناس اللمة " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.
المساحة لكم إخوتي.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم على الرسول وآله وأصحابه أجمعين
وعلى خير الخلق وأشرف المرسلين.
في هذا الصرح إخوتي/أخواتي اعضاء منتدى اللمة الجزائري رواد منتدى "قعدات ناس اللمة " سجلوا حضوركَم بآية من آيات القرآن الكريم.
المساحة لكم إخوتي.
دمتم في رعاية الله وحفظه.