افضل خمس تطبيقات لتعلم اللغة الانجليزية

ghiatyweb
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جويلية 2023
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
ما هى افضل تطبيقات اللغة الانجليزية
تطبيق Duolingoيعتبر هذا التطبيق من اقوى وافضل التطبيقات المجانية التي تسمح لك بتعليم اللغات المختلفة وتسطيع ان تحصل عليه من خلال متجر جوجل بلاى ويمتلك التطبيق على العديد من المميزات التي يمتاز بها ومن اهم تلك المميزات سهولة استخدامه وناقة التصميم الخاص به كما أن التصميم من الداخل مقسم إلى العديد من الأقسام لتحتار منه ما يناسبك لتعلم اللغات
تطبيق Babbelيعتبر هذا التطبيق من التطبيقات التي يمكن ان تعتمد عليها في تعلم اللغات الأجنبية لان التطبيق موجود به مجموعة متكاملة من الدروس ويتراوح كل درس منها على 15 إلى 20 دقيقة وبالتالى تستطيع ان تتعرف إلى اكبر عدد ممكن من الكلمات الأجنبية للتمكن من اتقان اللغات بكل سهولة
تطبيق Tandemوهوا من اهم تطبيقات تعليم اللغات التي تفتح أمامك الفرصة الكاملة لتعلم اللغة الانجليزية، بواسطة التطبيق تستطيع ان تواصل مع الأشخاص الذين يتقنون العديد من اللغات وربما تصل هذه اللغات إلى 150 لغة أجنبية فمن يريدا ن يتعلم اللغات تستطيع ان تتعاون معه
تطبيق Memriseيتميز هذا التطبيق بحفظ الكلمات حيث يمتلك التطبيق مجموعه كبيرة من الكلمات بحيث انها تبقى فى زهنك اطول فتره ممكنه ويعتمد هذا التطبيق على التعلم من طريق اللعب، فالتطبيق عبارة عن لعبة تدخل فى مدينة وتتحدث مع الأشخاص باللغة التى تريد ان تتعلمها
تطبيق Busuuيتميز هذا التطبيق فى وجود عدد كبير من الأشخاص التي يمكن ان تتواصل معهم وتتعرف على لغتهم وكيف ينطقون كما يتميز التطبيق بانه سهل الاستخدام وبه مجموعة كبيرة من الدروس المتنوعه والتى من خلالها تستطيع ان تتعلم اللغات والقواعد النحوية لتتمكن من نطق الكلمات بسهولة كبيرة
أتمني ان تنال المقالة على أعجابكم الذي تناولنا فيها افضل تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية مجانا
اقرأ أيضا : افضل تطبيقات مفيدة للحياة اليومية