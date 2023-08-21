بقلب مُظلم بعيون جميلة تلمع كالنجوم
تروج للحب وتختبئ في الظلم.
تتلاعب بالكلمات والقبلات،
لكن وراءها الغدر ينبض.
تلفق الأقسام والوعود الزائفة،
وتخون بلا رحمة وتنسى. بسهولة
تستبدل الأمانة بالخداع.
تسرق القلب وتترك الجرح،
يعجز الجن في فهم طلاسمها
بأي دين تُؤمنين! و بأي نصوص تُدينين !!
في حرب وَضَعَت أوزارها، و لا تُحصَى أنفالها ،
مقيد وسط الزخم أصرخ على نفسي
ويحك يا هذا لقد نجوت اليوم لتموت غدا
لقد وقعت في شراكها في حرب لا نهاية لها
تحتمي خلف المتاهات و المشاهد المتفرقة
تروي لضحاياها بطولاتها
عيناها سلاسل تقيد كل ثائر يحاول الانتفاض
حروفها حادة كالسيف
تحمل في طياتها الحقيقة و الزيف ،
و في باطنها. تقول. أنا الأرملة السوداء ..
تروج للحب وتختبئ في الظلم.
تتلاعب بالكلمات والقبلات،
لكن وراءها الغدر ينبض.
تلفق الأقسام والوعود الزائفة،
وتخون بلا رحمة وتنسى. بسهولة
تستبدل الأمانة بالخداع.
تسرق القلب وتترك الجرح،
يعجز الجن في فهم طلاسمها
بأي دين تُؤمنين! و بأي نصوص تُدينين !!
في حرب وَضَعَت أوزارها، و لا تُحصَى أنفالها ،
مقيد وسط الزخم أصرخ على نفسي
ويحك يا هذا لقد نجوت اليوم لتموت غدا
لقد وقعت في شراكها في حرب لا نهاية لها
تحتمي خلف المتاهات و المشاهد المتفرقة
تروي لضحاياها بطولاتها
عيناها سلاسل تقيد كل ثائر يحاول الانتفاض
حروفها حادة كالسيف
تحمل في طياتها الحقيقة و الزيف ،
و في باطنها. تقول. أنا الأرملة السوداء ..