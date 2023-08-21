الأرملة السوداء

الروسي

الروسي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
137
النقاط
13
محل الإقامة
لا مكان
الجنس
ذكر
بقلب مُظلم بعيون جميلة تلمع كالنجوم
تروج للحب وتختبئ في الظلم.

تتلاعب بالكلمات والقبلات،
لكن وراءها الغدر ينبض.
تلفق الأقسام والوعود الزائفة،
وتخون بلا رحمة وتنسى. بسهولة
تستبدل الأمانة بالخداع.
تسرق القلب وتترك الجرح،
يعجز الجن في فهم طلاسمها
بأي دين تُؤمنين! و بأي نصوص تُدينين !!
في حرب وَضَعَت أوزارها، و لا تُحصَى أنفالها ،
مقيد وسط الزخم أصرخ على نفسي
ويحك يا هذا لقد نجوت اليوم لتموت غدا
لقد وقعت في شراكها في حرب لا نهاية لها
تحتمي خلف المتاهات و المشاهد المتفرقة
تروي لضحاياها بطولاتها
عيناها سلاسل تقيد كل ثائر يحاول الانتفاض
حروفها حادة كالسيف
تحمل في طياتها الحقيقة و الزيف ،
و في باطنها. تقول. أنا الأرملة السوداء ..
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The black widow
مررت منها.. وسجلت حضوري
فك الله قيودك وسهل امورك
 
قال secret de coeur:
The black widow
مررت منها.. وسجلت حضوري
فك الله قيودك وسهل امورك
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تم توقيع حضورك في السجل الذهبي وسرني مرورك
اللهم امين وياك ان شاء الله
 
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